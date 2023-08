Saldi estivi 2023, Confcommercio Imperia: "Drastico calo delle vendite"

Termineranno tra pochi giorni i saldi estivi, il 19 agosto in Liguria, ma non è incoraggiante il quadro delineato da Luca Erba, direttore Confcommercio Imperia, sull’andamento delle vendite a Imperia: “I mesi di luglio e agosto hanno sempre rappresentano per i nostri associati il periodo di maggior incasso, un calo così drastico delle vendite desta grande preoccupazione”.

Le stime della Confcommercio riportano un calo medio delle vendite di circa il 20 per cento: “L’andamento delle vendite nei saldi estivi 2023, comparato all’andamento del 2022, denota un calo del 20 per cento per quanto riguarda tutto il comparto dell’abbigliamento.

Nel settore pelletterie, accessori e scarpe il trend è sempre negativo: la diminuzione è di circa il 15 per cento del fatturato. Anche il settore ‘beachwear’ vede una flessione del 20 per cento. L’abbigliamento sportivo un calo del 15 per cento”.