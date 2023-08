Case parcheggio di via Airenti a Imperia, il Comune ci riprova

La prima gara era andata deserta. Ma il Comune non demorde e ci riprova. L’intervento riguarda la ristrutturazione e riqualificazione delle “Case parcheggio” di via Airenti a Imperia.

Il seggio di gara è stato riconfermato dal Comune di Imperia ed è presieduto da Susanna Raimondo, responsabile Servizio Amministrativo e Programmazione lavori pubblici del Comune di Imperia.

Quello voluto dall’Ente pubblico è un intervento del valore di oltre 400 mila euro che era stato fortemente voluto dal Comune di Imperia grazie all’ottenimento del finanziamento relativo al bando dedicato all’Edilizia Residenziale Pubblica della Regione Liguria.

Nelle intenzioni del Comune le case parcheggio dovevano essere oggetto di un’operazione di restyling completa per ridare decoro all’area, rendere gli alloggi accoglienti ed efficienti, e per tornare a dare al fabbricato la sua funzione originaria ovvero fornire la risposta alle esigenze di chi ha bisogno di una sistemazione temporanea perché in difficoltà.