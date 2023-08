Cantiere 'Ex Millenium' ad Arma di Taggia: firmato contratto d'appalto, manca poco ai lavori

A settembre è stato fissato l'avvio dei lavori del cantiere 'Ex Millenium. Ieri, Edilfera ed Edilizia Generale Galasso hanno firmato il contratto d'appalto con il Comune di Taggia. L'associazione temporanea di imprese, si è aggiudicata il primo lotto di lavori dell'incompiuta di Arma di Taggia. I lavori saranno seguiti da un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, gli ingegneri Gianni Rolando e Luca Siccardi. Prima fase

L'opera in questa fase prevede la messa in sicurezza dello scheletro esistente del parcheggio. Nell'appalto rientra anche la realizzazione della nuova strada che prenderà il posto dell'attuale ciclabile (il bypass intorno al cantiere), che collegherà via Sant'Erasmo con via Nazario Sauro, collegando così anche i sottoservizi destinati al parcheggio. Ciclabile chiusa per 8 mesi

La principale conseguenza pratica dell'avvio di questi lavori è la chiusura della pista ciclabile, in quanto diventerà area di cantiere. Lo stop scatterà già all'altezza dell'ex passaggio a livello e fino all'incrocio con la rotonda di via Sant'Erasmo.

Per ciclisti e pedoni che arriveranno da Sanremo o da Imperia, l'unica possibilità sarà di attraversare il centro di Arma di Taggia passando davanti all'ex stazione per immettersi di nuovo sulla ciclabile dall'ingresso all'incrocio tra via della Stazione e via Queirolo. In alternativa si potrà passare anche dal lungomare.

Secondo il disciplinare del bando di gara, il lavoro andrà effettuato in 270 giorni, quasi nove mesi. Terminata questa fase il transito sulla ciclabile verrà ripristinato. Ci sarà una promiscuità tra ciclisti e mezzi a motore nel tratto della nuova strada che costeggerà il cantiere 'Ex Millenium'. L'altra parte dei lavori