Pallamano: l'imperiese Chiara Repetto ai mondiali U17, sconfitta alla prima ma segna un gol

La seconda giornata dei campionati mondiali Under 17 di Ankara, coincidono con prima sconfitta delle ‘azzurrine’ contro le pari età turche per 35/24.

Una brutta Italia, non all'altezza, delle avversarie odierne che si sono rivelate molto più ciniche e determinate delle ‘primule’, che non sono mai riuscite a trovare la giusta strada per contrastarle al meglio. Nulla è perduto e dopo la pausa la giovane Italia dovrà ritornare a splendere per sconfiggere la Gran Bretagna nel rimanere in corsa per il passaggio del turno.

"Anche oggi la nostra atleta è stata schierata tra i titolari - ci riferisce il dirigente Nico Bonsignorio - ha realizzato anche una rete, per noi come società è un premio per la fiducia che l'allenatrice Ljiljana Ivaci ha nei confronti di Chiara Repetto".