Mo.De Distribution Mazzucchelli e Grafiche Amadeo Sanremo: bilancio di fine stagione con la coach Sabrina Maragliano

L'annata 2022/23 è stata senza dubbio ricca di impegni per le formazioni Mo.De Distribution Mazzucchelli e Grafiche Amadeo Sanremo. Sabrina Maragliano, coach delle 2 squadre matuziane, ci ha raccontato il percorso delle sue ragazze facendo con l'occasione, un bilancio generale della stagione conclusa.

“In generale è stata una bellissima annata ricca di lavoro e di crescita da parte di ogni singola ragazza dove, devo essere sincera, non sono mancati i risultati. Siamo arrivate quasi con le nostre forze quarte alla finale territoriale Under18 con la squadra Grafiche Amadeo Sanremo composta per lo più da ragazze 2005. Con la formazione Mo.De Distribution Mazzucchelli per un soffio abbiamo perso la finale territoriale U 16/F, pecca la poca esperienza, ottenendo comunque un dignitosissimo terzo posto per poi coronare un anno di lavoro e di fatiche vincendo il campionato di Seconda Divisione Femminile con una squadra totalmente Under16. Come detto precedentemente tutte le ragazze, nessuna esclusa, si sono ben comportate nei tornei esterni dando sempre il meglio di loro e facendo vedere passo dopo passo, partita dopo partita, netti miglioramenti. Tutto sommato il mio lavoro e quello di Mara Tokic è stato molto positivo, soprattutto vedendo gli ottimi risultati ottenuti in questa stagione".

"Gli obbiettivi per il prossimo anno sportivo - termina - saranno quello di salvarci nel campionato di prima divisione poiché siamo molto giovani come organico di squadra e sarà tutto meno che semplice mantenere il posto in questa categoria soprattutto perché, a questi livelli , si incominciano a trovare anche giocatrici esperte. Un Altro obbiettivo è quello di mettere in piedi una squadra Under 16 più competitiva possibile, poiché le attuali ragazze, per motivi di età passano di categoria e quindi risultano non più idonee a competere nella U16. L'ultimo traguardo sportivo, ma non per importanza, resta quello di continuare a ben figurare con la la Under 18 anche se sappiamo che sarà più complicato poiché tutte le ragazze sono sotto leva”.