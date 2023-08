Sanremo: ecco quanto incassa il Comune dalle spiagge libere attrezzate della città

Il Comune di Sanremo, titolare di concessioni demaniali marittime per il mantenimento di spiagge libere attrezzate, affidate con le relative procedure negoziate, ad una serie di società, private, ha reso noto l’incasso ricavato dalle stesse.

L’indice ISTAT, per l’anno in corso, ha visto un incremento dell’11,3%. Il totale degli incassi per il Comune, quest’anno sarà di 320mila euro. L'adeguamento ha portato nelle casse di palazzo Bellevue circa 57mila euro in più. Sotto le spiagge e i rispettivi canoni che vengono pagati.

Foce Ponente ‘Versoprobo Scs’ - 11.861 euro

Foce Levante ‘Ati Camillo Sas’ Lungomare delle Nazioni Sas - 12.393 euro

Lungomare Vittorio Emanuele II ‘Migliorati Anna’ - 23.235 euro

Lungomare Italo Calvino piazzale ‘Alfonso Franco’ - 47.413 euro

Lungomare Italo Calvino ‘Baia Greca Snc di Verga Angela - 38.891 euro

Lungomare Italo Calvino ‘Spiaggia delle Nazioni srl’ - 8.508 euro

Lungomare Italo Calvino ‘Marina Sas’ – 7.372 euro

Arenella ‘Sea beach & Sport Asd’ – 17.849 euro

San Martino ‘Le Arturo Srl’ – 17.677 euro

Tre Ponti ‘Il Cubo di Parisi Andrea’ – 32.476 euro

Spiaggia Bussana Torchi ‘Prime quality Srls’ – 18.823 euro

Spiaggia Bussana ‘San Martino Mare Sas’ - 4.728 euro

Spiaggia Bussana ‘Baia sestante Sas’ – 21.513