Pallamano: vittoria delle 'primule azzurre' ai Campionati Under 17 Femminili di Ankara

Inizia con una vittoria il cammino delle 'primule azzurre' ai Campionati Under 17 Femminili in corso di svolgimento ad Ankara. Il team italiano sotto la guida dell'allenatrice Ljiljana Ivaci ha sconfitto le pari età lettoni per 40/23. "Era molto importante iniziare con una vittoria - queste sono le parole del tecnico - per il morale delle ragazze e per credere ancora di più nelle nostre possibilità".



Tra le file delle nazionali buon esordio di Chiara Repetto con quattro reti segnate, un assist ed un rigore procurato. Parecchi minuti in campo per la giovane ala imperiese molto emozionata per questo esordio internazionale. "Che dire siamo molto contenti di questo esordio - ci riferisce l'allenatore dei portieri Piero Torielli - è una ragazza giovane con molta voglia di fare, e fare bene, determinata, come lo sono tutte le ragazze che arrivano a questi livelli. Forza Chiara e forza Primule".



Domani seconda giornata con le azzurre impegnate contro le padrone di casa della Turchia alle ore 17.45. L'incontro è visibile sul canale ehftv.com.