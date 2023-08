Nuoto: argento per Martina Acquarone nei 200 Rana Cadetti, ai Campionati Italiani di Roma

Dopo la medaglia d'oro di Anna Balbis, arrivano altri grandi notizie per la Rari Nantes Imperia dai settori giovanili di Nuoto e Pallanuoto.



La società orgogliosamente esulta per la medaglia d'argento conquistata da Martina Acquarone nei 200 Rana Cadetti, ai Campionati Italiani di Roma. L'imperiese fa registrare 2'31.40 a soli quattordici millesimi dall'oro, dopo una gara condotta in testa e rimontata soltanto nel finale. Acquarone, che arrivava col quarto tempo, nella giornata di venerdì era arrivata settima nella finale dei 100 Rana. Insomma, al di là della medaglia, la giallorossa ha raggiunta una doppia finale nazionale.

Nella giornata di oggi, è sceso in vasca anche Emanuele Pandolfi al 'debutto' ai Nazionali Estivi: nuota i 50 Rana in 30"05 migliorando il proprio crono personale con il 26esimo tempo.

Intanto si sono conclusi gli Europei Under 17 di pallanuoto, in Turchia, che vedeva la giallorossa Giorgia Cappello, tra le protagoniste del Setterosa. L'Italia dopo un buon percorso ha ceduto alla Grecia (7-6) nella finalina, giungendo dunque quarta. Cappello è riuscita a ritagliarsi spazio nella rassegna andando in rete tre volte.