Pontedassio: mancata notifica delle delibere di giunta, un esposto del Consigliere Comunale Giuseppe Gandolfo

Il Consigliere Comunale di Pontedassio Giuseppe Gandolfo segnala “una mancanza - dice - di rispetto delle regole, al fine di una corretta gestione del Bene Pubblico”.

"Comunico che in qualità di Consigliere Comunale, in data 1 agosto 2023 ho presentato al Comune di Pontedassio, e per conoscenza a Sua Eccellenza il Prefetto di Imperia, una lettera in cui segnalo:

1 - di aver ricevuto una lettera di convocazione per il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria e Pubblica per il giorno 4 agosto 2023 con all’ordine del giorno al punto 2 ‘Approvazione Documento Unico di Programmazione 2023/2025’, al punto 3 ‘Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione Finanziaria 2023/2025;

2 - di non aver ricevuto alcuna notifica che tali documenti siano stati approvati dalla Giunta Comunale e di non aver quindi avuto il tempo di verificare la documentazione relativa ai Bilanci di Previsione;

3 - che i tempi di deposito del Bilancio di Previsione, antecedenti il Consiglio Comunale per l’approvazione, non sembrano rispettati;

4 - di aver già segnalato in un precedente Consiglio Comunale la mancata notifica delle delibere di giunta ai Consiglieri.

Ho chiesto un chiarimento in merito alle questioni sollevate e il tempo di visionare la documentazione oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale, anche con una dovuta posticipazione dello stesso. In data due agosto ho ricevuto dal Comune una lettera di revoca della seduta consigliare, che è stata rinviata a data da destinarsi.

Come incaricato di Pubblico Servizio è mio dovere far notare alla Pubblica Amministrazione ogni mancato rispetto delle regole, al fine di una corretta gestione del Bene Pubblico".