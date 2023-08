Pallanuoto: Carla Comba è la nuova allenatrice della Rari Nantes Imperia femminile

“Garra y tango”. Con questo spirito, Rari Nantes Imperia annuncia il nuovo ruolo di Carla Comba che, dalla stagione 2023/24, sarà il tecnico della Prima Squadra femminile per il campionato di Serie A2.

Classe 1991, nata a Rosario in Argentina, dopo quattro anni alla ‘Cascione’ (da sette in Italia), è ormai una imperiese doc che, in acqua, ha sempre trasmesso la sua passione per la pallanuoto alle compagne. Di ritorno dagli ultimi mondiali giapponesi di Fukuoka dove era capitano dell’Albiceleste, vanta inoltre varie edizioni dei campionati panamericani.

Fuori dalla vasca, nel tempo, ha accresciuto la sua esperienza in questo sport tanto da terminare con successo i corsi da arbitro e da allenatore in Argentina.

La nuova guida ed i piani sul settore femminile saranno presentati in conferenza per media ed appassionati che si terrà alle ore 9 di mercoledì 9 agosto al bar della piscina ‘Cascione’.