L'Olio Bio dell'Antica Azienda Raineri protagonista del FestivalAlContrario

Uno show cooking è diventato l’occasione per raccontare i legami tra colture e culture, con coup de théâtre iniziale dell’attrice Marzia Gallo, che ha introdotto il tema culinario coinvolgendo gli spettatori nell’osservazione semantica del borgo, con i suoi essiccatoi, per poi passare alle poesie in dialetto garessino recitate da Piero Camelia e infine con la degustazione, proposta dallo chef Renato Grasso di filetto di maialino al “Sale Della Liguria” e olio BIO dell’Antica azienda Raineri Imperia, con castagne garessine De.CO glassate, al quale è stato abbinato il Vermentino della cantina Brasino di Fosdinovo (Ms).