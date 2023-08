A Diano Marina una serata dedicata ai 70 anni del Festival di Sanremo

Volge al giro di boa il cartellone del 12° Emd Festival di Diano Marina. Dopo la serata dedicata all’opera, con il Rigoletto di Giuseppe Verdi, per il primo appuntamento di agosto, a Villa Scarsella “irrompe” la musica leggera con uno spettacolo dedicato ai brani che hanno fatto la storia della manifestazione canora più famosa d’Italia. “70 anni di Sanremo” è infatti il titolo della quarta serata, in programma dopodomani, lunedì 7, con inizio alle 21.30. Sul palco i quattro componenti di Progetto Festival: Angela Vicedomini (voce), Alessio Briano (voce e tastiere), Andrea Balestrieri (voce e chitarra) e Artan Selishta (batteria), musicisti con importanti esperienze e collaborazioni al loro attivo. Una collaudata formazione che ha già portato in scena, con grande successo, questo format, in numerose location, compreso l’Ariston. Lo spettacolo, con sempre nuovi contenuti, è alla sua ottava stagione ed ha già ricevuto diversi riconoscimenti. Saranno ripercorsi alcuni tra i momenti più significativi e curiosi della kermesse canora per eccellenza, riproponendo le canzoni più amate, quelle che hanno fatto la storia della musica italiana, con sempre nuovi arrangiamenti. Un viaggio dal 1951 ad oggi, capace di regalare grandi emozioni, anche al pubblico straniero.



Dopo la serata dedicata al Festival di Sanremo, l’Emd Festival osserverà una decina di giorni di pausa per poi proporre gli ultimi quattro spettacoli in poco più di una settimana, dal 17 al 26 agosto: dal gala della Lirica (con la presenza del grande baritono Leo Nucci) all’omaggio a Morricone, da uno dei capolavori dell’operetta (Cin Ci Là) al tributo a Fabrizio De Andrè.

I biglietti (numerati) dei cinque prossimi appuntamenti previsti presso il teatro verde di Villa Scarsella sono disponibili in prevendita (senza supplementi) presso l’ufficio di via Cavour 30, a Diano Marina, tutte le mattine (ad esclusione della domenica), dalle ore 9.30 alle 12.30. Prenotazioni si accettano via e-mail scrivendo a info@emdfestival.it o al 370 3507641 (telefono e whatsapp).

L’organizzazione è curata dall’Associazione Ritorno all’Opera, in collaborazione con l’Associazione Amici della Musica del Golfo Dianese, con il sostegno del Comune di Diano Marina ed il patrocinio di Regione e Provincia.