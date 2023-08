Triora: motociclista precipita fuori strada per 20 metri, portato in elicottero al "Santa Corona" (foto)

Un 41enne è stato soccorso questo pomeriggio con l'elicottero sulla strada che porta al colle Langan, nel territorio comunale di Triora. L'uomo, originario del Bresciano, si trovava in sella alla propria moto quando ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada e precipitando per una ventina di metri finendo la propria corsa contro gli alberi.

La centrale operativa del 112 ha inviato sul posto il Soccorso Alpino, la Croce Verde di Taggia, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Protezione Civile di Triora. Presente anche il sindaco Massimo Di Fazio.

Il 41enne è sempre rimasto cosciente durante le operazioni di soccorso e ha riportato diversi traumi oltre alla sospetta frattura alla gamba sinistra. Per portarlo sulla strada i soccorritori lo hanno dovuto imbracare. Poi è stato predisposto il suo trasferimento in elicottero all'ospedale "Santa Corona" di Pietra Ligure dove è arrivato in codice giallo.