Pallacanestro: l'Olimpia Basket Arma Taggia iscritta al campionato di Promozione 2023-2024

Il consiglio direttivo della ASD Olimpia Basket Arma Taggia comunica che è stata formalizzata la decisione di iscrivere una propria compagine nel campionato di Promozione della stagione 2023-2024.

Un grande e atteso ritorno quello della prima squadra dell'Olimpia Basket, la società taggese ma ormai anche sanremese, che dopo anni di assenza in cui si è concentrata sul minibasket e sul settore giovanile, torna a proporre un team nel campionato più adulto.

"Questo passo fa parte del progetto di crescita dell'Olimpia - racconta il Presidente, Nino Ioppolo - ma è anche un passo dovuto, uno sforzo che dobbiamo ai nostri circa 100 piccoli cestisti, per dare loro un punto di riferimento e un esempio di passione adulta per il basket, ma anche per i nostri ragazzi più grandi, che hanno disputato un ottimo campionato nell'ultima stagione e che hanno intenzione di continuare ancora per tanti anni a giocare con i nostri colori".

"Il campionato di promozione è piuttosto complesso - spiega Luca Bellone - per fare bene occorre un ingrediente fondamentale: l'esperienza. Ecco perché saranno a disposizione di coach Alessandro Veneziano ragazzoni di talento con alle spalle tanti campionati disputati, supportati dalla freschezza e dalla vivacità dei nostri 2004, 2005 e 2006".

Alle ormai famose #olivefuriose si aggiungono, quindi, atleti esperti come Stefano Zunino, Davide Zunino, Riccardo Blasetta, Giacomo Formica, Andrea Todaro e lo stesso Luca Bellone.

"La prossima stagione sarà ancora più impegnativa di quella passata - commenta Mario Casella - Vogliamo far seguire a sempre più persone le gesta dei nostri atleti, piccoli e grandi; vogliamo tornare a riempire la Ruffini con un tifo sempre più grande e rumoroso; vogliamo continuare il percorso del basket inclusivo per ragazzi disabili, far partire l'avventura 'rosa' con un primo campionato tutto al femminile e dare ai bambini sempre più stimoli per appassionarsi a questo sport con tornei, camp, eventi, iniziative. Avremo però bisogno di supporto perché è vero che siamo bravi a organizzare le cose ma le occasioni per farlo stanno per moltiplicarsi vorticosamente. Abbiamo intenzione di coinvolgere sempre di più i genitori ma invitiamo già da ora tutti i nostri tifosi, i simpatizzanti, il popolo del basket taggese e sanremese, le imprese del territorio a sostenere i nostri grandi progetti".

Per informazioni e per seguire l'Olimpia Basket basta diventare follower della pagina facebook o del profilo instagram @olimpiabasketarmataggia