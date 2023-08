L’appuntamento per il prossimo 3 dicembre: torna il social reality della ‘Sanremo marathon’

La Sanremo Marathon (in programma il prossimo 3 dicembre) ha deciso di riproporre anche quest'anno il Social Reality. Questo particolarissimo format permetterà ad alcuni atleti di essere seguiti dall’estate fino al giorno della gara da uno staff tecnico composto da: un tecnico, un nutrizionista, un fisioterapista ed un mental coach.

Può candidarsi sia chi è all’esordio sulla distanza (a scelta tra maratona e mezza maratona), sia coloro che vogliono migliorarsi o che ritornano alle competizioni dopo un periodo di stop. La partecipazione è gratuita, ed anzi darà diritto al pettorale omaggio.

Per inviare la propria candidatura si può scrivere una mail all’indirizzo sanremomarathon@gmail.com in cui indicare i propri dati (età, città di residenza, distanza scelta, ed un CV con le prestazioni sportive) ed allegare una foto in gara o in allenamento. Nei prossimi giorni saranno pubblicati i nomi di coloro che saranno selezionati come partecipanti al 'Social Reality'.