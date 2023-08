Omologa concordato Riviera Trasporti: Biancheri e Rossano “Sanremo determinante nel salvataggio”

“La conferma dell'omologa del concordato di RT è una notizia di vitale importanza per l'azienda di trasporti provinciale, risultato per il quale il Comune di Sanremo ha fatto un lavoro enorme, e di questo voglio pubblicamente ringraziare i dirigenti e gli uffici del Comune che hanno lavorato per mesi. Ricordo infattic he il piano concordatario reggeva in misura preponderante e determinante sul piano di valorizzazione del deposito RT di Corso Cavallotti”, lo dichiara il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri.

“Di fatto – prosegue il sindaco - la città di Sanremo è stata determinante per il salvataggio di RT, dando una nuova opportunità di rinascita all'azienda e garantendo la continuità del servizio, con un pensiero particolare a tutto il personale dipendente che spesso si è sacrificato nei frangenti gestionali più difficili. Mi auguro che questa opportunità venga colta appieno e che questo passaggio, di vitale importanza, sia anche viatico per un nuovo corso caratterizzato da efficienza e sostenibilità. Auspico, infine, che tutti i comuni, in particolar modo quelli più grandi, svolgano ora la propria parte nei confronti dell'azienda, così come definito in più occasioni in sede di consiglio provinciale”

Sull'omologa del piano concordatario RT interviene anche l'assessore alle Finanze e alle Società Partecipate del Comune di Sanremo, Massimo Rossano: “Grazie alla variante del deposito di Sanremo, RT può rinascere. Il piano di valorizzazione del deposito ha consentito infatti di ripianare parte importante dei debiti storici che l'azienda provinciale aveva accumulato nei decenni passati. Come Comune di Sanremo siamo felici della nuova opportunità per l'azienda e verificheremo i vari passaggi nelle prossime settimane”.