Elisoccorso in volo per un ciclista caduto a Molini di Triora. Si tratta di un 57enne che stava percorrendo la Sp52. L'uomo ha riportato un trauma facciale. Per soccorrere il malcapitato sono intervenute l'automedica del 118 e un'ambulanza della Croce Rossa di Taggia, oltre all'elicottero Grifo che procederà a portare il ciclista all'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.