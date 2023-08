Imperia: ultimo concerto della XIII stagione del festival internazionale 'Serate organistiche Leonardiane'

Questa sera alle ore 21 presso la Concattedrale di S. Maurizio ad Imperia si conclude la XIII stagione del festival internazionale 'Serate organistiche Leonardiane'.

"Per l’occasione - si spiega nel comunicato - l’ospite della serata sarà l’organista polacco Waldemar Krawiec che proporrà un programma tutto ottocentesco con pagine di Bach, Buxtheude, Hiller, Reger e Dubois, passando dalla musica barocca tedesca alle sonorità di quella ottocentesca francese e del primo XX secolo tedesca.

Waldemar Krawiec è nato nel 1964 a Kędzierzyn-Koźle. Ha iniziato gli studi organistici presso l’Istituto Organistico Vescovile Biskupia a Opole sotto la direzione di Barbara Ślęczek. Si è laureato con lode presso il Conservatorio di Zabrze nella classe di organo di Łucja Krosna-Widerowa.E’ stato organista presso la chiesa St. Nicholas a Kędzierzyn. Si è perfezionato presso l'Accademia di musica di Katowice sotto la guida del prof. Giuliano Gembalski, diventando primo organista della chiesa di p.w. San Giovanni e Paolo Martiri

a Katowice (Dąb). Ha preso parte a numerosi concerti come solista e musicista da camera in Polonia e all'estero (Germania, Austria, Italia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Lettonia, Russia, Finlandia). È interessato alla musica della Slesia. Nel 2000 è stato insignito di una onorificenza cittadina dal Sindaco di Zabrze per i suoi risultati pedagogici e per il suo contributo allo sviluppo della cultura in città. Oggi è il direttore artistico del Festival Organistico Internazionale di Fr. Antonio Chlondowski. Attualmente è docente presso la Scuola di Musica Diocesana di Gliwice, ed è membro della commissione diocesana per il restauro degli organi della diocesi di Gliwice.

Intanto la direzione artistica del Festival e della Stagione culturale E20 della Concattedrale di Imperia lavora per il palinsesto autunnale ed invernale della programmazione delle attività culturali, che riserveranno ottime sorprese per il pubblico tutto.

La direzione artistica desidera ringraziare per la preziosa collaborazione del parroco del Duomo Monsignor Lucio Fabbris, senza dimenticare il grande appoggio degli anni precedenti del Rev. Don Ivo Raimondo, del Rev. Don Gustavo Del Santo, e da quest’anno di Don Alessandro Ferrua Parroco di San Giovanni.

Si ringrazia inoltre l’assessorato alla cultura del Comune di Imperia che ha voluto sostenere l’iniziativa".