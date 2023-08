Cresce l'edilizia in Liguria, Marco Scajola: “Premiato il lavoro svolto in questi anni”

“L’edilizia traina le imprese artigiane della Liguria che continuano a crescere. I dati di Infocamere-Movimprese relativi al secondo trimestre del 2023, rielaborati e pubblicati oggi a mezzo stampa da Confartigianato, dimostrano come le politiche messe in atto in questi anni da Regione Liguria e in particolare dal settore Urbanistica ed Edilizia stiano portando i frutti sperati”. L’assessore regionale Marco Scajola commenta così il report sulla crescita delle imprese artigiane che pone la Liguria sopra alla media nazionale con un incremento complessivo del + 0,55%, con il solo settore edilizio a + 0,7%.