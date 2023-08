Presunte minacce da agente della polizia locale di Taggia: non verrà sporta denuncia

Incontro chiarificatore questa mattina tra Cristina Barabino e il sindaco di Taggia Mario Conio. Il confronto riguardava la questione dell'atteggiamento assunto da un agente della polizia locale tabiese che aveva visto un'auto oltrepassare una barriera antiterrorismo al termine di un concerto nel centro di Arma di Taggia.

Barabino, accompagnata dall'avvocato Andrea Artioli, ha ribadito e confermato la versione, secondo la quale, il vigile ha estratto la pistola e l'ha puntata verso la macchina. Oltre a questo l'agente le avrebbe gridato in inglese, di fermarsi e poi una volta presi i documenti e vista l'identità, le avrebbe detto di vergognarsi a fronte della carica ricoperta in passato come consigliere provinciale.

Dal punto di vista del Comune, alla base dell'accaduto appare chiara da una parte l'errata interpretazione della situazione, dettata però da un comportamento sbagliato della cittadina. Cristina Barabino si trovava a bordo di un'auto con targa spagnola. L'agente si è trovato di fronte un'auto in movimento: il mezzo aveva superato le transenne, usate come barriera antiterrorismo e non presidiate al momento dello spostamento. La donna aveva deciso di oltrepassare lo sbarramento per recuperare l'anziana suocera invalida, seduta a lato strada, a pochi metri di distanza.

Al termine del confronto, Cristina Barabino ha parlato di un incontro positivo che ha permesso di confermare e acclarare la versione dei fatti da lei fornita. Oltre a questo la donna ha detto di non voler procedere a denunciare l'agente e di non aver chiesto nessun provvedimento nei suoi confronti, lasciando all'ente la responsabilità di verificare la correttezza e il rispetto delle procedure rispetto agli atteggiamenti assunti dal vigile in quella situazione.

“È stato un incontro positivo - commenta Cristina Barabino - che ha messo la parola fine, in maniera intelligente, alla vicenda. Non era mia intenzione fare una guerra, ma chiarezza, su quello che è successo in modo che si sapesse la verità su un avvenimento che mi ha profondamente toccata. Ammetto la mia colpa, l’essere entrata in una zona vietata. È inoltre vero che, stando al protocollo l’agente aveva il diritto di estrarre la pistola. Ma sta anche alla sensibilità delle persone comprendere la situazione, almeno in un secondo momento quando era chiaro non ci fosse alcun pericolo. In quel momento avrebbe dovuto mettere subito via l’arma, o non estrarla affatto. Invece, sono stata attaccata verbalmente e mi sono sentita minacciata. Vorrei anche precisare che l’avvocato Artioli ha fatto un approfondimento sulla questione: da un punto di vista legale sono tranquilla in quanto la manifestazione era finita, il varco non era custodito e stavo andando in soccorso di una persona invalida, mia suocera che cammina con difficoltà. Non andrò avanti con denunce. Il Comandante della Polizia Locale mi ha rassicurata che ci saranno dei provvedimenti di sensibilizzazione nei confronti dell’agente, in modo tale che una situazione di questo tipo non si presenti più. Ed è questa la cosa più importante.”

Il sindaco Mario Conio commenta: “Fin da subito è stata chiara l’incomprensione del momento. Sono felice che si sia giunti a un esito sereno nella considerazione delle reciproche responsabilità. Comprendo sinceramente i sentimenti della dottoressa Barabino, ma allo stesso tempo non posso recriminare l’intervento del nostro agente che, in una situazione di potenziale pericolo, ha agito tempestivamente secondo protocollo nell’interessa dell’incolumità pubblica. Certo, tutto ciò non giustifica la discussione, che è scaturita in un diverbio che parrebbe poco consono a un agente. Fatto che non ho gradito e per il quale mi scuso in qualità di primo cittadino. Confermo che ci sarà un lavoro di costante monitoraggio e sensibilizzazione al fine di poter offrire un servizio sempre migliore, che sappia conciliare determinazione ed efficacia, con la buona educazione, e la reciproca attenzione e rispetto".

Cristina Barabino conclude con un’ultima precisazione: “A quelli che hanno insinuato che cercassi solo visibilità per un mio ritorno in politica qui a Taggia, dico di dormire sonni sereni. Non auguro a nessuno quello che ho vissuto in quegli attimi. Un grazie alle persone, non solo di Taggia, che in questi giorni mi hanno fatto sentire la loro vicinanza.”