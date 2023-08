Sanremo: a Poggio la 7ª edizione del torneo di calcio dedicato a Matteo Morselli (foto)

Al campo comunale di Poggio, si è tenuta la 7ª edizione del torneo benefico estivo dedicato a Matteo Morselli, ragazzo sanremese scomparso prematuramente. Le squadre partecipanti e il numeroso pubblico, composto da amici e familiari, hanno reso la giornata un momento speciale di unione e divertimento.

Anche il sindaco Alberto Biancheri si è unito all’evento, annunciando che, grazie ai fondi raccolti, l'eliporto di Pian di Poma sarà reso agibile anche nelle ore notturne a breve. Questa miglioria permetterà un tempestivo e sicuro trasporto in elicottero per eventuali emergenze mediche, un servizio prezioso per la salute e il benessere della zona.

“L'evento ha dimostrato ancora una volta la forza dell'unione e della solidarietà, unita nel ricordo di un ragazzo speciale che ha lasciato un'impronta indelebile nei cuori di tutti coloro che lo hanno conosciuto” dichiarano gli organizzatori.