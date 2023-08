Pallamano: la giovane della San Camillo Imperia Chiara Repetto nella nazionale under 17

Dopo una settimana di allenamento alla ‘Casa della Pallamano’ di Chieti, centro federale dove si ritrovano tutti gli atleti chiamati a vestire la maglia tricolore di categoria, l'atleta della San Camillo Riviera Pallamano Imperia, Chiara Repetto classe 2006, è stata selezionata per far parte della squadra Under 17 che parteciperà agli Ehf Championship che si svolgeranno ad Ankara, in Turchia dal 6 agosto.

“E' una kermesse molto importante per la nostra giovane nazionale - ci riferisce il Presidente Giovanni Martini - partecipare a questa competizione e concluderla con una buona posizione può aumentare il nostro ranking, ovvero la nostra possibilità di partecipare agli Europei, sempre under 17 del 2005, ed ai prossimi mondiali Under 18 del 2024. Siamo motlo orgogliosi della sua convocazione da parte dell'allenatrice Ljiljana Ivaci, per Chiara saranno sicuramente esperienze molto utili da poi ‘trasportare’ in società con tutti i nostri atleti, in particolar modo quelli più giovani. Forza Chiara. Forza Azzurrine".

Le altre squadre del girone sono l'Austria, la Turchia,la Gran Bretagna e la Lettonia. Mentre nell'altro girone si daranno battaglia la Slovacchia, la Polonia, la Finlandia, il Kosovo e la Bulgaria.