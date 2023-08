Diano Castello: stasera al Bowling show per le famiglie con Mr Paolo, venerdì in terrazza le sonorità di Garibaldi

Estate con tante proposte serali per tutti i gusti e tutte le età nell’ampia ed accogliente terrazza del rinnovato bar del Bowling di Diano.

Mercoledì 2. Stasera, per il quinto mercoledì di fila, si rinnova l’appuntamento con l’arte circense e la rassegna Sul filo del divertimento, seconda edizione. Dalle ore 21 ad esibirsi sarà Mr Paolo, protagonista dello spettacolo Magic Comedy. Mr Paolo è un clown moderno ed il suo show è incentrato su numeri di magia, equilibrismo, piatti cinesi, lancio di coltelli e gag comiche. Uno spettacolo adatto, quindi, anche ai meno giovani.

Giovedì 3. Proseguono le serate dedicate alla birra, come sta accadendo ogni giovedì da inizio luglio, con buona musica da compagnia in sottofondo. Lungo è l’elenco delle bevande, alla spina e in bottiglia, disponibili, con promozioni in funzione del consumo.

Venerdì 4. Per la “serie” Live Music Night, dopo Mercenari e Nosmet, sul palco del Bowling di Diano nella serata di venerdì 4 agosto, dalle ore 21.30, sarà la volta di Garibaldi, nome d’arte di Simone Alessio, poliedrico cantautore dianese con sonorità Balkan Folk, prodotto dal Maestro Umberto Iervolino, produttore di Renga, Grignani, Alexia e direttore d’orchestra di 26 Festival di Sanremo. Con il suo ultimo singolo, Non mi va, Garibaldi ha raggiunto la prima posizione in classifica emergenti Italia e il settimo posto della classifica generale. Dopodomani presenterà anche Ballo Balcano, brano inserito nella colonna sonora del film “L’impegno in un abbraccio” di Giusi Virzi, presentato di recente. Garibaldi ha anche recitato nel film Tengo a dirlo, tratto dall’omonimo romanzo di Emma Thompson, con la regia di Marino Carmelo, nel doppio ruolo di protagonista e di curatore, insieme a Fabrizio Sodaro, delle musiche, in particolare con il suo “Il senso della vita”. L’artista dianese a fine agosto sarà ospite del più importante a antico Festival Internazionale delle arti di strada, il Ferrara Buskers Festival.



Sabato 5. Ancora la musica in primo piano, sabato dalle ore 22, con il Dj Party. Alla consolle il dj set Mesci. Sarà un’ottima occasione, consumando deliziosi drink, di riascoltare i grandi successi della musica internazionale, quelli risalenti al periodo compreso tra gli anni ‘80 e l’inizio del nuovo millennio.



Lunedì 7. Anche in agosto i lunedì sera, dalle ore 22 a notte inoltrata, accolgono Latin Night, l’appuntamento dedicato alla musica latino-americana ed ai balli caraibici, con il dj set Roby Gorgo e l’animazione di Arsenio e Veronica.

Il Bowling di Diano (bar, minigolf, sala giochi, sala bowling) in estate è aperto tutte le sere, dalle ore 20. Per informazioni e prenotazioni, telefonare allo 0183.494131.

I prossimi appuntamenti speciali al Bowling di Diano

- Mercoledì 2, dalle ore 21: Mr Paolo in Magic Comedy - spettacolo per le famiglie

- Giovedì 3: Festa della birra – musica e fiumi di birra

- Venerdì 4, dalle ore 21.30: musica dal vivo, con Garibaldi e la sua band

- Sabato 5: dalle ore 21.30: dj set Mesci, musica anni ‘80,’90, ‘00

- Lunedì 7, dalle ore 22 alle 01.30: Latin Night – ritmo, musica e balli latino-americani

Per essere sempre aggiornati, seguite le attività e scoprite le novità sui canali social ufficiali e sul sito www.bowlingdiano.it