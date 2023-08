Badalucco: al settebello del Ristorante Pizzeria Ciro’s di Sanremo il 45° memorial ‘Gf Bianchi’

Finalissima con sorpresa all’ultima giornata della quarantacinquesima edizione del torneo notturno di calcio a sette, intitolato alla Memoria di Gianfranco Bianchi detto Tazio, sponsorizzato dallo Studio Immobiliare Taggia Mare, che aveva preso il via il 5 luglio sul campo sportivo di Regione Pre Martin a Badalucco.

All’ultimo momento una delle quattro squadre che doveva partecipare alla finale per il terzo e quarto posto non si è presentata. Si tratta della compagine di Imperia SATUS in cui milita il fuoriclasse Federico Virga. A causa di un infortunio non avrebbe potuto partecipare, per cui gli altri hanno dato forfait. In pratica questo ha consegnato, a tavolino, il terzo posto al Caffè Tiffany di Arma di Taggia, che si è regolarmente presentato al direttore di gara. Sul rettangolo di Regione Premartin a Badalucco ieri sera così si è disputata solo la finale per il primo ed il secondo posto.

E’ stata come una partita di padri contro figli. Infatti l’incontro tra Ristorante Pizzeria Ciro’s di Sanremo e Elia Cashemere di Ventimiglia aveva una forte connotazione anagrafica. I ragazzi della pizzeria sanremese, con una media di 25 anni sono stati i più giovani del torneo. La compagine intemelia era la più attempata, con alcuni quarantenni. Alla fine la grande coppa messa in palio dalla pasticceria bar Pradio di Badalucco è stata sollevata al cielo dal capitano della compagine Ristorante Pizzeria Ciro’s di Sanremo. I “figli”, con la vigoria nelle gambe hanno imposto un severo 8 a 0 ai veterani di Elia Cashemere di Ventimiglia. La squadra vincente del Ristorante Pizzeria Ciro’s era così composta: Michele Brizio, Kevin Rotolo, Mattia Schillaci, Luca Travella, Filippo Addiego, Antonio Messina, Iliasse Elkali, Nicolò Lodovici, Paolo Calderone. Ad uno di loro, Luca Travella è stato poi assegnato il premio di capocannoniere del torneo. Ad Alessandro Ferrigno (Caffè Tiffany di Arma di Taggia) è andato il riconoscimento come miglior giocatore. Invece il miglior portiere è stato Jarno Zanoni di Elia Cashemere di Ventimiglia. Infine la coppa fair play è stata assegnata a Mirea Christi della squadra di Ca Mea di Badalucco. Le foto, bellissime, di Sonia Bosio, documentano il tutto.

Alla partita finale ha assistito, nonostante il giorno feriale, la folla delle grandi occasioni.

Era presente al completo anche il Direttivo dell’ASD Badalucco 2009. Ovviamente il bilancio è toccato al vice-presidente Roberto Oliva, che ha gestito per conto dell’ASD l’evento. “Il torneo, sia pure nella sua dimensione amatoriale, ha avuto un bel successo per le belle squadre che hanno partecipato e per il livello elevato di gioco- ha detto – Il pubblico ha sottolineato ogni sera, con una presenza massiccia il suo interesse per il nostro torneo, giunto alla 45 edizione”

A margine del torneo ha funzionato alla grande anche il settore ristorazione dell’ASD Badalucco 2009, con a capo Antonio Paonessa, che ha fritto decine di chili di patatine e arrostito migliaia di rostelle, salsicce e bistecche.

“Gli incassi sono stati totalmente reinvestiti per coprire le spese e per regalare al paese – dice il Segretario dell’ASD Badalucco 2009 Giampiero Boeri – il rifacimento dell’area verde di regione Pre-Martin, che recava ancora le ferite della devastazione dell’alluvione del 2 ottobre 2020. Abbiamo pensato di farlo in nome di Gianfranco Bianchi detto “Tazio”, un giovane tragicamente scomparso per un incidente stradale, che era sempre in prima fila per fare qualcosa di buono e bello per il paese che amava”.