Taggia: con l'organista Waldemar Krawiec si chiude il festival “Frequenze 20.0”

Stasera, alle 21, presso l’Oratorio dei Santi Sebastiano e Fabiano in Taggia si conclude la IVª stagione del festival internazionale “Frequenze 20.0”. Per l’occasione l’ospite della serata sarà l’organista polacco Waldemar Krawiec organista polacco che proporrà un programma tutto dedicato alle belle sonorità dell’organo Lingiardi del 1853 egregiamente restaurato da poco dalla ditta Giani Casa d’organi.



"Waldemar Krawiec è nato nel 1964 a Kędzierzyn-Koźle. Ha iniziato gli studi organistici presso l’Istituto Organistico Vescovile Biskupia a Opole sotto la direzione di Barbara Ślęczek. - ricordano gli organizzatori della rassegna musicale - Si è laureato con lode presso il Conservatorio di Zabrze nella classe di organo di Łucja Krosna-Widerowa. E’ stato organista presso la chiesa St. Nicholas a Kędzierzyn. Si è perfezionato presso l'Accademia di musica di Katowice sotto la guida del prof. Giuliano Gembalski, diventando primo organista della chiesa di p.w. San Giovanni e Paolo Martiria Katowice (Dąb). Ha preso parte a numerosi concerti come solista e musicista da camera in Polonia e all'estero (Germania, Austria, Italia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Lettonia, Russia, Finlandia). È interessato alla musica della Slesia. Nel 2000 è stato insignito di una onorificenza cittadina dal Sindaco di Zabrze per i suoi risultati pedagogici e per il suo contributo allo sviluppo della cultura in città. Oggi è il direttore artistico del Festival Organistico Internazionale di Fr. Antonio Chlondowski. Attualmente è docente presso la Scuola di Musica Diocesana di Gliwice, ed è membro della commissione diocesana per il restauro degli organi della diocesi di Gliwice".



"Siamo riusciti quest’anno più che in altre occasioni a valorizzare ulteriormente il nostro territorio sia come patrimonio materiale che immateriale. - afferma il M° Giorgio Revelli, direttore artistico del festival - Abbiamo volutamente accentrato l’attenzione sui tre monumenti musicali della nostra città, l’organo Agati della parrocchiale, l’organo Mentasti dell’Oratorio della Santissima Trinità e l’organo Lingiardi del l’Oratorio dei San ti Sebastiano e Fabiano. La sinergia nata tra le Confraternite è una chiara dimostrazione non solo della volontà di conservare il nostro patrimonio ma anche di promuoverlo e l’inserimento da quest’anno anche della Basilica della Madonna Miracolosa rafforza il progetto di collaborazione che sta alla base dell’iniziativa".



"Un sentito grazie deve giustamente essere rivolto all’amministrazione comunale che anche quest’anno ha rinnovato l’appoggio al festival ed al gruppo di volontari che si è formato per coadiuvare: Dorotea Arrigo, Andreina Pastorino, Clara Pastorino, Adriana Maceri e Mario Lorenzi. Nel mentre si sta già lavorando per prossime nuove iniziative e la Vª Stagione di Frequenze 20.0" - chiosa Revelli.