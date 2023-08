Crisi idrica tra Sanremo e Taggia: la denuncia "L'acqua va e viene da 48 ore, nessuno ci ha avvisati"

Il vicino agriturismo se la sta cavando grazie all'uso di alcune vasche di raccolta. Un problema visto già un anno fa e in questi giorni accentuato. "L'acqua ha iniziato a non uscire più dal rubinetto - spiega Erika - Abbiamo sentito Rivieracqua ma non abbiamo ricevuto alcuna spiegazione o l'intervento di un tecnico. Per sentito dire sappiamo solo che dovrebbe esserci una perdita d'acqua da qualche parte vicino alle nostre case però dove sia e quanto tempo ci voglia per la riparazione, questo non si sa".



Sentiti anche i due Comuni, sembra non ci sia una vera e propria emergenza in atto. "Improvvisamente l'acqua torna, anche se poca e per poco tempo. In più ti ritrovi con un liquido sporco, arancione e pieno di residui. Ci dicano loro come dovremmo fare tutti noi che abitiamo in questa zona a vivere così. Le bollette le paghiamo regolarmente ma in cambio non riceviamo un servizio adeguato. Siamo stanchi" - conclude l'abitante di zona Collette Beulle.