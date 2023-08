Pallavolo: Grafiche Amadeo Riviera Volley pronto per la sfida in serie B nazionale

"Sarà una stagione impegnativa, ma abbiamo il compito di provarci e la voglia di riuscire nell’impresa".

Giuseppe Privitera, il presidente del Grafiche Amadeo Riviera Volley, società sanremese che sarà tra le protagoniste del prossimo campionato nazionale maschile di serie B di pallavolo, ha appena preso visione della composizione del girone del quale farà parte anche la sua squadra. "Sono 13 squadre. A turno quindi una riposerà. Ci aspettano trasferte lunghe, difficili e dispendiose. - prosegue - Siamo una neopromossa e in campo saremo quindi costretti a dare sempre il massimo".



"Di fronte avremo avversarie scafate come le due formazioni spezzine, ma vanno considerare anche le qualità delle squadre piemontesi, che formano il gruppo più consistente, e di quelle lombarde nelle cui fila militano elementi di grande esperienza. Non sarà facile, ma non vediamo l’ora di cominciare" - analizza.

Il Girone A del campionato nazionale maschile di pallavolo, appena pubblicato, annovera tredici formazioni: tre liguri (tra queste, nei panni di neopromossa la Grafiche Amadeo Riviera Volley Sanremo), sei piemontesi e quattro lombarde, tra queste lo Stella Azzurra Malnate, classificatasi al secondo posto, la passata stagione nel Girone B, che coi suoi 335 chilometri rappresenterà la trasferta più lunga che i giocatori gialloneri dovranno affrontare.

Questo l’elenco delle squadre che compongono il girone A del campionato nazionale maschile di pallavolo di Serie B: Trading Logistic (SP); Zaphir Mulattieri (SP); Grafiche Amadeo Riviera Volley Sanremo (IM); Mercatò Alba (CN); Sant’Anna TomCar (TO); Pvlcerealterra Ciriè (TO); Alto Canavese (TO); Volley Parella (TO); Ilario Ormezzano (BI), Rossella ETS Caronno (VA); R&S Volley Mozzate (CO); Pallavolo Saronno (VA); Stella Azzurra Malnate (VA). Nei prossimi giorni la Fipav provvederà a formalizzare i calendari.