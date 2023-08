Pallavolo: bilancio di fine stagione per la Mazzucchelli, Cane "Giocatrici migliorate anche sotto profilo mentale"

L'annata 2022/23 è stata caratterizzata da numerosi impegni per le due formazioni matuziane "Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzucchelli" e "Conad City Mazzucchelli" allenate dal coach Fabrizio Cane. È tempo di bilanci, ora che la stagione è conclusa.

“Nella stagione sportiva 22/23 è stata proposta un'attività caratterizzata da un sistema di lavoro in palestra diverso dagli anni precedenti, almeno all'interno della Scuola Pallavolo Mazzucchelli e di questo devo ringraziare per la fiducia riposta nel progetto il Presidente Maria Rita Galliano e la Direttrice della Scuola Pallavolo Mazzucchelli Prof.ssa Daniela Bordoli. - sottolinea Cane - Grazie alla creazione di uno staff tecnico composto da me come responsabile e dai tecnici federali Giorgio Lanteri, Rebecca Borea, la costante partecipazione del Prof. Anelio Vinai e l'adeguamento dell'impianto sportivo di Villa Citera, è stato possibile attuare una programmazione simultanea su due gruppi distinti per età".



"Le formazioni hanno potuto partecipare a campionati giovanili diversi, con differenti approcci e regolamenti ovvero under 14 e under 13 oltre ad un unico campionato di serie: la Terza Divisione. Aldilà dei piazzamenti in classifica (Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzucchelli 2° posto nella terza divisione femminile FIPAV e 5° posto nella U14F FIPAV, Conad City Mazzucchelli 4° posto nel campionato U13F FIPAV) posso dire a fine stagione di essere soddisfatto del lavoro svolto dallo staff e dalle oltre venti atlete classi 2009 e 2010 che compongono questo gruppo".



"I progressi sono stati notevoli ma soprattutto ho potuto riscontrare il consolidamento delle giovani giocatrici sotto il profilo mentale, frutto anche del percorso intrapreso con il mental coach Massimiliano Inferreira che ha seguito il gruppo per parecchi mesi durante la fase agonistica. - aggiunge Fabrizio Cane e poi conclude - In questo periodo di 'riposo' post stagionale, stiamo maturando idee e proposte per la prossima stagione".



"L'intento è di riconfermare la Scuola di Pallavolo Mazzucchelli come rifermento per la pallavolo giovanile. Vogliamo continuare un percorso di crescita bilanciato tra obiettivi individuali e di squadra, iniziato da qualche stagione che grazie alla costanza di tutte le componenti sta maturando i suoi frutti " - conclude Cane.