Pallapugno: forfait medico, la Olio Roi Acqua S.Bernardo Imperiese sale a 21 punti

Forfait medico per la Pallapugno Albeisa che avrebbe dovuto incontrare stasera la Olio Roi Acqua S.Bernardo Imperiese presso lo sferisterio 'Gandolfo' di Dolcedo. La compagine locale sale dunque a quota 21 punti in classifica ed ora attende il big-match di sabato sera, contro Cortemilia. Sarà alido per la semifinale di Coppa Italia ed il fischio d'inizio avverrà alle ore 21.

"Intanto questa sera i riflettori del 'Gandolfo' saranno accesi per una amichevole in famiglia (ore 20:30) tra la quadretta di Serie A e quella di C1; per l'occasione il bar rimarrà aperto. La formazione di Grasso intanto rimane al primo posto in classifica in C1 dopo la netta vittoria per 9-2 su Caraglio, domenica scorsa" - spiegano dalla squadra imperiese.