E' un'estate piena di appuntamenti per la Ginnastica Riviera dei Fiori: fino a sabato ad Amsterdam

Un’estate piena di attività ed eventi questa che vede la Ginnastica Riviera dei Fiori sempre ‘pimpante’ e propositiva.

Dal 30 luglio al 5 agosto il gruppo di Gymevents è protagonista alla 17a edizione della gymneastrada mondiale in programma ad Amsterdam. L’evento, con i suoi 20.000 partecipanti provenienti da oltre 60 nazioni, si svolge ogni 4 anni ed è una vera ‘olimpiade’ della ginnastica per tutti che sa coniugare al meglio i valori dello sport e l’essenza di tutte le spettacolari discipline della grande famiglia della ginnastica.

Domenica 30 luglio la squadra ponentina, composta da Giulia Bellone, Elisa Addiego, Giulia Carrera, Alice ed Aurora Nocerini, Francesco Bianchi, Elisa Voci, Alice Dosio con il Tecnico Daniela Breggion ed il presidente della società Claudio Frascarelli hanno fatto parte della delegazione italiana capitanata dal Team Manager Fabio Gaggioli e la DTN della ‘Ginnastica per Tutti’, Emiliana Polini, che ha sfilato nella cerimonia di apertura presso l’Olimpic Stadium di Amsterdan.

Nei giorni successivi sono previste varie performance del nostro gruppo presso il RAI, il Centro Congressi di Amsterdam trasformato in una megapalestra attrezzata per svolgere al meglio le spettacolari coreografie preparate per l’occasione. La ‘Riviera’ presenterà un esercizio ideato dalla nostra coreografa Monia Stabile che rappresenterà l’arte della musica con il Festival di Sanremo e la mitica Raffaella Carrà.

Sono numerose e gratificanti le attività proposte nel mese di luglio dal sodalizio sportivo. Oltre ad essere tra gli organizzatori degli Educamp Coni Sanremo e Taggia&ValleArgentina 2023: “Abbiamo proposto allenamenti estivi nelle 4 attività olimpiche della FederGinnastica – evidenzia la società - riservati ai nostri ginnasti delle sezioni agonistiche con un totale di 90 atleti coinvolti. Il trampolino elastico nel programma di allenamenti ha inserito un collegiale (dal 17 al 22 luglio) col tecnico Flavio Cannone, da atleta protagonista in ben 3 olimpiadi, oltre a numerosi campionati mondiali ed europei e decine di titoli italiani conquistati. La nostra collaborazione con Flavio dura da alcuni anni e la sezione ha una costante crescita tecnica seguita dagli istruttori Giulia Bellone, Elisa Addiego, Damiano Giunta, Nicla Londri e Samuele Perotti”.

Per l’artistica maschile e femminile oltre agli allenamenti programmati, si è svolta una intensa settimana, quella dal 24 al 29 luglio, col tecnico Alberto Rovere e le atlete della Ginnastica Imperia.Anche questa è una collaborazione avviata da tempo che crea entusiasmo tra i partecipanti (in questa occasione una trentina) e una crescita del movimento ‘ginnico’ provinciale.

Anche la ritmica si è data da fare, proponendo una serie di allenamenti finalizzati all’inserimento di maggiori difficoltà nei nuovi esercizi che lo staff tecnico sta preparando per le gare in programma in autunno. Lorenza Frascarelli, Monia Stabile, Vittoria Arieta, Ilaria Cavicchia e Andrea Vittoria Rosso sono al lavoro per coinvolgere numerose ginnaste nelle gare in programma nei mesi di ottobre-dicembre ‘23.

Alcune ginnaste appartenenti al livello ‘gold, parteciperanno ad uno stage di alto livello organizzato da una delle società più prestigiose in Italia, la ritmica Udinese col tecnico Spela Dragas e la figlia Tara. L’Udinese è stabilmente nella serie A di ritmica e le proprie ginnaste sono presenti in molti podi individuali. Ad Udine dall’11 al 13 agosto andranno il tecnico Lorenza Frascarelli e le ginnaste Sofia Pugachev, Giada Caridi, Esmeralda Caporusso e Alessia Cirone.

Tutte le attività sono state programmate dal direttore sportivo Alice Frascarelli che ha gestito anche la logistica delle trasferte. Non viene trascurato il ‘reclutamento’ e la promozione delle attività di base con numerose date proposte nell’ambito del progetto ‘Sanremo in Sport’. Anche i momenti ludici-aggregativi non sono mancati con feste in spiaggia e serata con record di 87 pizze. Dopo una breve pausa a metà mese, si ripartirà con varie proposte già in cantiere e la ripresa dei corsi prevista per inizio settembre.