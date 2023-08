Arma di Taggia: grande serata di sport e divertimento venerdì scorso alla ‘Sant’Erasmo Run k10’

Spettacolo di sport ieri sera ad Arma di Taggia dove, in una splendida cornice di pubblico presente sul lungomare, è andata in scena la Sant’Erasmo Run K10.

Circa 150 i podisti che hanno preso parte alla gara partita da Piazza Tiziano Chierotti e sviluppatasi lungo la pista ciclopedonale. Gli atleti, divisi tra la 10 Km Fidal e la non competitiva, sono giunti fino a Sanremo dove, all’altezza dei Tre Ponti, era stato fissato il giro di boa.

Al via podisti provenienti anche da altre regioni che hanno quindi avuto modo di correre sul lungomare del ponente ligure, scoprendo le bellezze del territorio. Tra di loro anche il Campione del Mondo Giorgio Calcaterra, tre volte iridato nella 100 km di ultramaratona e dodici volte vincitore della mitica 100 km del Passatore, ospite speciale della manifestazione. Gli organizzatori hanno voluto dare al Campione romano un premio speciale, ringraziandolo per la partecipazione.

“E’ stata una bellissima 10 Km – ha detto Giorgio Calcaterra – Desidero ringraziare i tanti amici con i quali ho condiviso pre e post gara, con chiacchiere e selfie. Grazie alla ASD Naturun Team Valle Argentina per la splendida organizzazione”.





La gara da un lato ha registrato a livello agonistico risultati tecnici di rilievo, per quel che riguarda i responsi cronometrici, e dall’altro ha rappresentato una grande festa per il popolo degli amatori che hanno vissuto una serata di sport e divertimento all’aria aperta.

CLASSIFICA MASCHILE

1) Ludovico Pedretti (Atletica Pavese) in 34’07”

2) Carlo Cangiano (Cambiaso Risso Running Team) in 34’40”

3) Giorgio Calcaterra (Calcaterra Sport) in 35’45”

CLASSIFICA FEMMINILE

1) Stefania Brazzoli (Podistica Valle Varaita) in 36’38”

2) Giorgia Murdolo (ASD Borghetto 75) in 38’23”

3) Giuseppina Feo (Climb Runners) in 41’28”

La gara non competitiva ha visto il miglior tempo di Mattia Naclerio (41’02”) davanti a Peter Van De Pol (43’39”) e Stefano Landini (44’01”). Migliori tra le donne Sara Viglietti (50’31”), Chiara Baldissin (50’57”) e Elena Mandaglio (57’47”).

Le classifiche complete sono disponibili sul sito www.cronoimperia.it





Alla cerimonia di premiazione, che ha riguardato sia gli assoluti sia le categorie, erano presenti l’Assessore del Comune di Taggia Daniele Festa (che ha partecipato anche alla gara essendo un atleta della Naturun Team) e Giancarlo Ceresola, consigliere delegato allo sport del Comune di Taggia, che ha salutato i partecipanti ed ha ringraziato la società organizzatrice per la manifestazione. Il Presidente della Naturun Team Valle Argentina Samuele Di Fiore, soddisfatto per la riuscita dell’evento, ha rivolto un pensiero ai tanti volontari presenti sul percorso e a tutti gli sponsor e le realtà che hanno dimostrato vicinanza e collaborato nell’organizzazione della giornata.

Tra i più applauditi al traguardo Remo Destratis (Battaglio CUS Torino) che all’età di 85 anni ha chiuso la 10 Km competitiva in 1h39’00”. Il Comitato Organizzatore ringrazia per l’aiuto ed il sostegno i Comuni di Taggia e Sanremo (Assessorati allo Sport e al Turismo), la pubblica assistenza, le forze dell’ordine, giudici e cronometristi, Compagnia Armasca, Pro San Pietro Sanremo. Determinante poi l’apporto di Amaie Energia e Servizi, ente gestore della pista ciclopedonale vero fiore all’occhiello del ponente ligure. Gli sponsor: Olio Roi, Bar Caravella, Centro Petroli, Centro Manutenzione Riscaldamento, Autogas Riviera, Assicurazioni Sara, Ecoscavi, Beusi srl, Riviera Servizi Ecologici, Xenia e Piante Zunino Cactus.

Per rimanere informati sulle manifestazioni organizzate dalla Naturun Team Valle Argentina è possibile consultare il sito ufficiale www.naturunteamk40.com, la pagina Facebook ed il profilo Instagram.