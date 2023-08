Diano Marina: il giornalista Carlo Piano ospite alla rassegna letteraria 'Un mare di pagine'

Il giornalista Carlo Piano sarà ospite, giovedì prossimo a Diano Marina per la rassegna ‘Un mare di pagine’. Si tratta del quinto evento stagionale della manifestazione promossa dall’assessorato alla cultura insieme agli assessorati alle manifestazioni e al turismo per offrire a residenti e turisti un tuffo nel divertimento letterario.

L’appuntamento è per le 21 in piazza Martiri della Libertà, dove Carlo Piano presenterà ben due romanzi, entrambi pubblicati da Edizioni E/O: “Il torto. Diciassette gradini verso l'inferno” in cui offre un viaggio nella mente contorta del serial killer Donato Bilancia, e “Il cantiere di Berto” dedicato invece al crollo del ponte Morandi.

Firma di spicco dei quotidiani La Repubblica, La Stampa, Il Secolo XIX, Carlo Piano ha seguito come cronista nel 1998 il caso di Donato Bilancia, l’uccisore seriale che alla fine fu ritenuto colpevole di ben 17 omicidi. Abbinando alle ricerche dell’epoca lo studio delle carte processuali, nel libro “Il torto” l’autore genovese ha ricostruito nei dettagli la vita dell’assassino, senza mai cedere a un facile, morboso voyeurismo. Indagando senza preconcetti, Carlo Piano si è insinuato nelle pieghe, nelle motivazioni, nei deliri della sua mente feroce, per offrire a lettrici e lettori un ritratto sconvolgente.

La storia narrata ne “Il cantiere di Berto” racconta invece la corsa contro il tempo per ricostruire il ponte crollato a Genova, insieme a un amore che si affaccia quando i capelli stingono nel bianco. Perché, dopo tanti anni, la vita di Berto, professione geometra, enigmista per passione e tante altre cose, sta per cambiare. O almeno questa è la sua speranza.

Il legame di Carlo Piano con la ricostruzione del ponte è particolare perché il progetto del nuovo viadotto è stato basato su un disegno donato alla città dal padre Renzo, famoso architetto, di cui nel corso della serata dianese sarà trasmesso un video saluto. Ad affiancare l’autore genovese nella presentazione dei due libri sarà il giornalista Marco Vallarino, curatore della rassegna insieme all’ideatrice Loredana Este, che presta all’iniziativa la sua collaborazione amichevole.

Dopo qualche settimana di pausa, “Un mare di pagine” tornerà in scena in piazza Martiri giovedì 31 agosto per l’incontro – ultimo della stagione – con il giornalista milanese Francesco Vecchi. Il conduttore di “Mattino Cinque News” su Canale 5 presenterà “Non dobbiamo salvare il mondo”, saggio economico-politico scritto per Piemme, nel quale illustra i falsi miti della cosiddetta religione green, dall’auto elettrica al bio.