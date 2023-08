Sanremo: al nido d'infanzia 'La Nuvola' una serie di viaggi virtuali per i giovanissimi ospiti (Foto)

Ieri grande festa al nido d'infanzia comunale 'La Nuvola' di Sanremo gestito dalla Coop 'Nuova Assistenza'. L'equipe educativa ha allestito una piccola mostra itinerante. Ogni genitore, accompagnato dal proprio bambino/a ha iniziato il percorso con la propria valigia (creata durante il laboratorio di natale da ogni famiglia), all'interno della valigia sono stati inseriti i souvenir che i bambini hanno creato durante i diversi ‘viaggi virtuali' in Lapponia, Giappone, Africa.

Terminato il piccolo tour i bambini hanno trovato il proprio diario con all'interno tutte le foto e la documentazione delle esperienze vissute al nido con il passaporto convalidato per i bimbi più grandi per continuare il loro viaggio alla scuola dell'infanzia. Non poteva mancare la proiezione del video per far vivere alle famiglie tutti i momenti più significativi dei loro piccoli al nido.