Festeggiamenti per Sant'Erasmo: il grazie della Cumpagnia Armasca a tutta la comunità

Archiviata questa edizione dei Festeggiamenti di Sant'Erasmo, Graziano Farina, presidente della Cumpagnia Armasca di Arma di Taggia, ha voluto ringraziare istituzioni e non solo che hanno contribuito alla buona riuscita del tradizionale appuntamento.



"Un ringraziamento va quindi alle autorità ad iniziare dal Sindaco Mario Conio per proseguire con il consigliere regionale Chiara Cerri, tutta la Giunta comunale, la Delegazione di Spiaggia, il comandante della Stazione dei Carabinieri, il Comandante della Polizia Urbana, l’Associazione Nazionale Marinai Italiani, la Croce Verde, il Circolo Nautico Arma che ha organizzato la processione in mare sino a Capo Dell’Arma e tutti i possessori di imbarcazioni che si sono uniti. - ha sottolineato Farina - Un ringraziamento speciale a S.E. mons. Antonio Suetta, per la sua costante presenza alla nostra manifestazione e per le belle parole che ogni volta rivolge alla nostra associazione".



"Un ringraziamento particolare vorrei poi rivolgerlo a coloro che ci hanno dato una mano per l’organizzazione, per gli addobbi floreali, ai commercianti, ai portatori, ha chi ha organizzato il buffet ed a chi ha contribuito che questa festa possa essere considerata una delle migliori degli ultimi anni. Le condizioni del mare non ci hanno concesso di portare il Santo davanti alle nostre spiagge, ma la benedizione delle acque è arrivata ugualmente tutti. Infine un grazie anche a Don Alessio Antonelli, il nostro parroco, sempre pronto ad accogliere le nostre iniziative e le nostre richieste, dando gli opportuni suggerimenti" - ha concluso il presidente della Cumpagnia Armasca.