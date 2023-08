Sanremo: a proposito di regolamento animali, lettrice "Cagnolone solo in via Vallarino"

Una nostra lettrice di Sanremo, Sara, ci ha scritto per segnalare quanto accaduto questa notte in via Vallarino:

“Ieri notte, portando i miei due cagnolini all'ultima passeggiata, intorno a mezzanotte e mezza, ci siamo imbattuti in un grosso cane libero. Era di colore marroncino nocciola, non saprei identificarne la razza ma era piuttosto alto, magrissimo, il muso simile a labrador. Sembrava curioso, agitato e dolcissimo, ci ha seguiti ma purtroppo i miei due piccolini sono un branco e hanno paura e abbaiando lo spaventavano. Aveva indosso un collarino piuttosto sottile con due lacci che pendevano ambo i lati, come se avesse strappato un guinzaglio o peggio: il mio timore è che si sia liberato da qualche costrizione, riflettendoci, magari l'hanno abbandonato giorni fa legato da qualche parte ed è riuscito fortunosamente a liberarsi ed ora è in giro da solo e affamato. Ho chiamato il 112 che alla fine mi ha passato il ‘recupero animali’, hanno preso tutti i miei dati ma non so più nulla e non riesco a trovare info sul web. Il mio vicino, che pure si è imbattuto nel cagnolone, ha provato a seguirlo per vedere se riusciva a fermarlo ma questo si è allontanato, probabilmente discendendo a valle verso le scuole di via Panizzi. Se per favore avete qualche notizia di padrone, altri avvistamenti o ritrovamenti vi sarei davvero grata se poteste farmelo sapere perché sono davvero in pena per quel dolcissimo cagnolone”.