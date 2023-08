Possibilità di cacciare i cinghiali con arco e frecce: un lettore "Ricordo a tutti che è una Legge dello Stato"

Un nostro lettore, Gianni Calvi, ci ha scritto in relazione alla paventata possibilità di cacciare i cinghiali con arco e frecce:

“Lungi da me voler difendere i nostri amministratori regionali ma, avendo letto di raccolta firme contro la paventata caccia con l'arco, corre l' obbligo invitare gli inorriditi ed accesi anticaccia a prendere lettura della Legge 157 del 1992 che regolamenta l'attività venatoria, laddove, al comma 2 dell'articolo 13 (Mezzi di caccia), troveranno annoverati, fra gli altri (fucili, calibri ecc.) anche l'arco e il falco. Vietatissimi, invecem la balestra e le armi a gas compresso. Quindi, dalla Regione non viene autorizzato nulla, perchè è la Legge dello Stato che autorizza l'uso dell'arco. Le raccolte di firme si facciano per chiedere controlli serrati sul bracconaggio. Ma questo è un discorso lungo e mi fa irritare perché, vista la situazione attuale, il sottoscritto e molti altri vedono buttati del water 30 anni di impegno e sacrifici”.