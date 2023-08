Si conclude tra questa sera e domani sera il torneo notturno di calcio a sette di Badalucco

È arrivata alle fasi finali la quarantacinquesima edizione del torneo notturno di calcio a sette, intitolato alla Memoria di Gianfranco Bianchi detto Tazio, sponsorizzato dallo Studio Immobiliare Taggia Mare, che aveva preso il via il 5 luglio sul campo sportivo di Regione Pre Martin a Badalucco.

A dare il calcio di inizio si era presentato Stefano Sturaro, il centrocampista sanremese del Genoa. In campo nelle sedici giornate del torneo si erano affrontate ben diciotto squadre. La selezione durissima, e piena di sorprese ha portato alle quattro compagini che si contenderanno la grande coppa messa in palio anche quest’anno dal Bar Pradio.

Per le semifinali questa sera alle 21 si sfideranno ELIA CASHEMERE di Ventimiglia e SATUS di Imperia. Subito dopo sarà la volta di CAFFE’ TIFFANY di Arma di Taggia, che affronterà RISTORANTE PIZZERIA CIRO’S di Sanremo.

Martedì,1 agosto, l’ultima giornata del torneo deciderà qual è la squadra più forte in assoluto.

Roberto Oliva, vice presidente dell’ASD Badalucco 2009, che ha organizzato con efficienza il torneo si dice stanco, ma ampiamente soddisfatto.

“Questa è stata l’edizione dei record per numero di squadre ed affluenza di pubblico. In campo non è mancato lo spettacolo e ci sono state anche delle sorprese. E’ stata infatti eliminata la squadra messa in campo dall’Immobiliare SARA – ARGENTINA che era una delle favorite per la presenza di calciatori di professione. Ma a dire il vero ha sofferto per alcune assenze. Mi dispiace molto per le due compagini di Badalucco che non sono arrivate nemmeno alle semifinali. Speriamo in una migliore performance per l’anno prossimo. Perché l’edizione di quest’anno ha messo in luce la necessità di una preparazione tecnica di qualità anche a livello amatoriale. E’ comunque bello che in finale ci sia una rappresentanza di tutto l’arco della provincia di Imperia”.

Queste le quattro squadre semifinaliste.

ELIA CASHEMERE (VENTIMIGLIA)

Jarno Zanoni, Carmelo Guiderdone, Matteo Truisi, Emanuele Santamaria, Luca Musumarra, Francesco Fazzari, Roberto Cianci, Giorgio Felici, Francesco Cardinale Andrea Scali.

CAFFE’ TIFFANY (ARMA DI TAGGIA)

Xhenson Spanech, Simone Martini, Alex Arduin, Riccardo Serpilli, Alessio Benedetti, Matteo Pasini, Mattia Calza, Flamur Bervisch, Mirco Ravoncoli, Alessandro Ferrigno, Loren Fracchia.

RISTORANTE PIZZERIA CIRO’S (SANREMO)

Michele Brizio, Kevin Rotolo, Mattia Schillaci, Luca Travella, Filippo Addiego, Antonio Messina, Iliasse Elkali, Nicolò Lodovici, Paolo Calderone.

SATUS (IMPERIA)

Federico Virga, Giacomo Calvini, Mattia Foti, Simone Alemanno, Andrea Bruni, Cesare Gagliardi, Valentino Cassini, Luca Oneglio, Erik Crudo, Pietro Minasso, Lorenzo Vecchiotti