Mensa scolastica di Taggia, nuovo sistema informatizzato per l'anno 2023/2024: necessario iscriversi a partire dal 31 luglio

Il Comune di Taggia comunica che, a partire dall'anno scolastico 2023/2024, sarà attivo un nuovo sistema informatizzato per la gestione del servizio di ristorazione scolastica.

La nuova piattaforma dedicata al servizio mensa permetterà di gestire in modalità integrata l’iscrizione al servizio, la prenotazione dei pasti, i pagamenti online con PagoPA, l’acquisizione della certificazione 730 e tutte le comunicazioni, mediante un portale Web multilingua e una APP compatibile con gli Smartphone.

L’assessore alla Pubblica Istruzione, Manuel Fichera, commenta: “Si tratta di un cambiamento importante per una migliore gestione del servizio che va incontro alle famiglie. Sarà un’app multilingua facile da utilizzare. Inoltre, le assenze a mensa saranno direttamente acquisite dal sistema e non sarà più responsabilità dei genitori comunicarle”.

A partire da oggi, lunedì 31 luglio 2023, è possibile effettuare l'iscrizione. L’accesso al portale dovrà essere effettuato accedendo al link: https://www1.eticasoluzioni.com/taggiaportalegen.

Attraverso il portale sarà necessario iscrivere i propri figli al servizio mensa per l'anno scolastico 2023/2024. La registrazione online (attraverso SPID, CIE e credenziali personali) è obbligatoria per tutte le famiglie in quanto, coloro che non risulteranno iscritti sul nuovo sistema, non potranno accedere ai servizi a partire dal nuovo anno scolastico.

Da oggi verranno dismessi l’attuale sistema informatizzato e le modalità di pagamento. Non appena sarà possibile effettuare i pagamenti sul nuovo portale, sarà cura dell’ufficio avvisare i genitori dei bambini.

La guida per effettuare l'iscrizione al nuovo sistema è scaricabile in fondo all'articolo o al questo link