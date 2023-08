Migliora la tua connessione con amplificatore segnale 4G!

Con la tecnologia di rete 4G la navigazione sul Web è diventata molto più veloce e sicura rispetto alle tecnologie precedenti. Gli operatori telefonici nazionali coprono con il 4G quasi tutto il territorio italiano: il 98 percento delle città e il 91 percento del territorio rurale. Tuttavia, la velocità media di download e di upload varia e dipende dagli operatori e le aree geografiche in cui vi troviate. Gli amplificatori segnale 4G si possono usare per migliorare la qualità del segnale scarso.

Ci sono tanti fattori che possono incidere sulla la qualità del segnale 4G. Per esempio, la distanza dalla torre cellulare, vari ostacoli sia naturali che artificiali, può dipendere anche dalle condizioni atmosferiche. Gli ostacoli come le montagne, gli edifici, gli alberi e le nuvole possono disturbare la qualità del segnale 4G. All’interno degli edifici i problemi col segnale possono essere causati dalla impossibilità di penetrazione delle onde attraverso le grosse mura dei fabbricati. Questo è il motivo della riduzione della velocità di trasmissione dei dati.

L’amplificatore del segnale 4G può essere usato per risolvere questi problemi. L’amplificatore segnale cellulare riceve il segnale dall’antenna esterna, aumentando la sua potenza ed eliminando le interferenze. Poi questo segnale potenziato sarà diffuso nell’area coperta dall’amplificatore. In questo modo a casa, in ufficio o in negozio gli amplificatori 4G creano una area di ricezione del segnale ottimale e potenziato.

Come tutti i dispositivi, essi hanno dei pro e dei contro che dipendono dal tipo di segnale, dall’ambiente e dalle esigenze dell’utente.

Vantaggi:

Gli amplificatori segnale 4G permettono di migliorare la qualità della ricezione e della trasmissione dei segnali deboli o disturbati, permettendoci di godere di un'immagine, un suono o dati più nitidi e affidabili.

L'installazione e l'utilizzo sono molto semplici e non richiedono particolari competenze tecniche.

Non necessitano di manutenzioni frequenti.

Esiste vasta scelta dei ripetitori con le caratteristiche e prestazioni diverse in base alle necessità degli acquirenti.

Svantaggi:

Gli amplificatori potenziano il segnale mobile, ma non riescono a crearlo dal nulla. Quindi possono non funzionare se il segnale dalla torre cellulare è completamente assente.

Il prezzo del dispositivo può essere considerato alto, se paragonarlo ad altri soluzioni per migliorare il segnale, come spostare il ricevitore o sostituire l’antenna.

Il funzionamento degli amplificatori può essere alterato dalle variazioni di temperatura, troppo alta o troppo bassa e l’umidità.

L’amplificatore segnale cellulare può essere usato in diverse aree. All’interno delle case, uffici, hotel, negozi, ristoranti, scuole e altri, la scelta dell’amplificatore dipende dalle dimensioni e delle particolarità dell’area da coprire. In ambienti esterni come la campagna, montane, giardini, parcheggi, campeggi, bisogna scegliere degli amplificatori di segnale 4G resistenti all’umidità e al cambiamento della temperatura. Negli autoveicoli si possono usare degli amplificatori di segnale 4G mobili.