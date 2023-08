Sanremo: situazione pulizia a San Romolo, la sconsolata analisi di un cittadino

"Come la penso sullo stato di manutenzione della strada che porta a San Romolo ho avuto modo di scrivere in passato; quella è la cifra della cura che mette l'Amministrazione, figurati poi l'ambiente... se si spera che centinaia di persone che trovano già i luoghi non molto puliti si mettano improvvisamente a pulire la propria sporcizia oltre a quella degli altri penso sia pura follia. Servono controlli, indirizzi di comportamento da far rispettare, e quindi da sanzionare se non osservati; serve qualcuno (vigili, forestale, rangers) che presidi il territorio nell'arco della giornata, non solo magari alle prime ore del mattino dove tutto è ancora ‘in ordine’. Se non si sente la presenza dell'Amministrazione, si induce nel villeggiante la certezza che potrà fare quello che vuole, impunito; certo, è un comportamento incivile, ma se non si vuole educare poi non si può pensare che i miracoli di pulizia li possano fare il personale di Amaie Energia ogni lunedì.

A proposito del festival dei boschi... gli anni scorsi di questi tempi era già iniziata la pulizia d'emergenza con lo sfalcio dei rovi, dei rami e dell'erba che invade la strada, ma ad oggi ancora niente... speriamo nei prossimi giorni!

I migliori saluti, Fabrizio Goya".