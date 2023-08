Tennis. Sfuma la finale al Croatia Open per Matteo Arnaldi, Popyrin vince in rimonta

Il tennista matuziano è stato purtroppo eliminato in semifinale dall'austrliano Alexei Popyrin, nonostante la vittoria al tie break nel primo set (7-2).

Il secondo e il terzo set sono andati infatti in mano di Popyrin (7-5 6-3), impegnato alle 20:00 nella finale contro l'elvetivco Stan Wawrinka.

Per Arnaldi resta la soddisfazione di aver ottenuto la prima semifinale in un torneo open, il miglior viatico per l'ultima parte di stagione.