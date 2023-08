Amanda Embriaco quarta agli europei di para canoa nelle acque portoghesi di Montemor

Grande quarto posto agli Europei per l’azzurra Amanda Embriaco, atleta paraolimpica della Canottieri Sanremo, nelle acque portoghesi di Montemor. Amanda ha contenuto il distacco dalla vincitrice tedesca Laberer in solo 1"6 decimi e dall'argento in meno di un secondo, una bella prestazione in vista dei mondiali di fine agosto che varranno anche come qualificazione olimpica per Parigi 2024. L'atleta matuziana ormai certa di essere la rappresentante azzurra ai Mondiali appena rientrerà a Sanremo svolgerà la preparazione finale sotto l'attenta guida di Monica Albarelli e con il totale supporto del Presidente Sergio Tommasini, del Consiglio Direttivo e di tutti gli atleti e soci del circolo biancoazzurro che quotidianamente da anni ammirano la dedizione e la serietà di Amanda.