‘The Look Of The Year’ festeggia il 40 anniversario al Teatro Ariston di Sanremo con le Modelle e i Fashion Designer provenienti da tutto il Mondo, filo diretto tra chi crea moda, chi la promuove e la indossa per mestiere.



La città di Sanremo, meta abituale del Jet-Set internazionale, è in linea con lo stile di ‘The Look of The Year’ che si propone come fine quello di inserire la moda e la bellezza. I modelli visiteranno Sanremo e indosseranno le collezioni di brand famosi. Con una settimana di pre eventi; incontri culturali e numerose iniziative che accompagneranno il pubblico all’evento esclusivo di lunedì 30 ottobre.