Riva Ligure: sold out per la cena sotto le stelle promossa dall’associazione Culturale “A me Riva”.

Tutto esaurito ieri sera per l’appuntamento gourmet organizzato dall’associazione “A me Riva” con un menù dedicato alle antiche ricette del paese e della regione.

Non ci poteva essere battesimo migliore per l’appena costituita Associazione Culturale “A me Riva”, guidata da Massimo Ratti, che vuole promuove iniziative culturale, partendo dalle tradizioni locali. All’evento hanno partecipato diversi esponenti dell’amministrazione comunale, a partire dal Vice Sindaco Francesco Benza.

Nella splendida cornice dei Giardini Don Aichino oltre 100 persone, turisti e residenti, hanno così potuto gustare un menù speciale con gustosi piatti della tradizione ligure accompagnati da interventi del giornalista enogastronomo Claudio Porchia sulla storia e le curiosità sulla cucina ligure. Una cucina povera, più di terra che di mare, propria delle genti di campagna, fatta di alimenti semplici, comuni ed economici, che oggi sono diventati costosi e ricercati, come lo Stoccafisso.

Questo il menù proposto:

Antipasti:

· Bruschetta con pomodoro e Sangria; Brandacujun, Frittelle di Gianchetti, Acciuga ripiena, Insalata di totano, Torta verde e Fiore ripieno

Primo piatto

· Trofie pesto, patate e fagiolini

Secondo piatto

· Stoccafisso alla ligure

Dessert:

· Stroscia di Pietrabruna

Il tutto accompagnato con gli ottimi ed apprezzatissimi vini liguri della cantina SanSteva di Santo Stefano al mare

E dopo cena, tanta musica e balli per chiudere la festa in allegria.

Il prossimo appuntamento con l’associazione culturale sarà dedicato al poeta e critico letterario italiano, Francesco Pastonchi di cui ricorre il 70 anniversario della morte