Da Ventimiglia a New York, stage di danza nella Grande Mela per Cloé Ciarapica (Foto)

Stage intensivo di danza negli Stati Uniti per la ballerina Cloé Ciarapica. La tredicenne di Ventimiglia ha avuto l’opportunità di vivere un’esperienza unica: partecipare a uno stage di quattro settimane a New York.

Cloé ha potuto frequentare The Ailey School, scuola e compagnia di danza moderna rinomata a livello mondiale con sede nel theater district della Grande Mela, insieme ad altre ballerine che avevano tra i 12 e 15 anni provenienti da tutto il mondo e ammesse previa una dura selezione. La 13enne di Ventimiglia, invece, aveva passato un'audizione che era andata in scena lo scorso febbraio a Firenze durante l’evento Danza in Fiera e così ha potuto rappresentare l’Italia nel Summer Intensive Program a New York. A conclusione di questo stage i partecipanti si sono esibiti in quattro rappresentazioni nel teatro dove la compagnia professionale ha sede.

Cresciuta a Ventimiglia, Cloé pratica danza a Vallecrosia presso la Dance Art Project di Cristina Valente dall’età di 3 anni. Prima di fare lo stage negli Stati Uniti è riuscita anche a passare con successo l’audizione per entrare al terzo anno accademico presso l’Accademia Ucraina di Balletto a Milano. Da poco è tornata da New York dove ha vissuto una bellissima e unica esperienza sia a livello umano, perché è stata accolta a braccia aperte da tutte le sue compagne, sia a livello sportivo, perché ha potuto provare stili di danza mai praticati prima, come west african, horton e jazz oltre alla danza classica e al moderno. Un'avventura che sicuramente porterà per sempre nel cuore.