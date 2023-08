Imperia: scarsa pulizia sotto i portici, lettrice "Sporcizia ovunque, ma la colpa è dei soliti incivili!"

Una nostra lettrice di Imperia, Lucia, ci ha scritto dopo aver letto l’articolo sulla scarsa o nulla pulizia di cui si lamentano i commercianti che operano le loro attività sotto i portici:

“Mi meraviglio che non salti anche all'occhio la sporcizia che grava in tutte le zone di Oneglia. Preciso che tale situazione permane e si aggrava, non per colpa dei lavoratori della ‘Devizia’, ma per i comportamenti degradati e degradanti di molte persone. Se scattassero sanzioni per chi lascia dietro di sé rivoli di immondizia, magari potrebbe essere un valido deterrente. E ribadisco che i piccioni sono l'ultimo problema di Oneglia, stante oltre ciò, il permanere in zona portici e limitrofi, il gracchiare fastidioso dei dissuasori sonori”.