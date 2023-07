Mountain Bike: ottimo terzo posto al campionato italiano di downhill per il sanremese Mattia Bianco

Il giovane rider sanremese Mattia Bianco ha conquistato, domenica scorsa in provincia di Torino, il podio della difficile categoria Junior del campionato italiano assoluto di downhill, con una ottima terza posizione, condiviso con gli amici atleti già di livello mondiale Christian Hauser (primo) e Andrea Bonanomi (secondo).

La pista di Prali è molto fisica e tecnica con la sua percorrenza di oltre 4 minuti, e il fondo sabbioso e molto sconnesso può ricordare i tecnici sentieri di San Romolo, dove Mattia vive e si allena.

Da quest'anno Bianco corre per il team Sanremo Freeride, la nota compagnia di bike shuttle che in inverno accompagna i migliori discesisti del mondo sui tracciati del nostro entroterra, ed è supportato nella stagione di gare da Steep Line bike shop di Sanremo, negozio specializzato in preparazione e messa a punto di mtb da competizione, una sinergia tutta sanremese che sembra funzionare molto bene.

Ma è gia tempo di pensare ai prossimi impegni di coppa di Francia, campionato nel quale è impegnato Mattia in questa stagione per fare esperienza e per crescere, e in seguito la gara di campionato europeo assoluto.