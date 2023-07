Calcio: presentata la stagione 23/24 dell'Argentina Arma, obiettivo la promozione e la gestione dello 'Sclavi'

E’ stato presentato il programma della nuova stagione calcistica 2023/2024 dell’Argentina Arma. Il presidente Luigi Barisciani con la moglie e vice presidente Sara Bracco, hanno evidenziato i risultati ottenuti e la vittoria del campionato che ha portato la squadra in Prima Categoria.

“L’obiettivo di questa stagione - racconta il presidente - è quello di raggiungere la Promozione, un risultato che assieme al direttore sportivo Alfonso Siracusa ci siamo prefissati. Proprio per questo a settembre si affronterà il campionato con un ringiovanimento della rosa, con innesti di qualità in ogni comparto, inserendo nuovi giocatori che si sono distinti in campionati di livello professionale. Faremo il nostro meglio affinché i ragazzi si amalgamino sin da subito con il gruppo, proseguendo nel progetto della società”.

“Il secondo obiettivo - continua Alfonso Siracusa - riguarda l’aspetto comportamentale, sia all’interno che all’esterno del campo da calcio. Auspichiamo che tutti i ragazzi e la dirigenza mantengano un atteggiamento rispettoso, in linea con le aspettative del nostro progetto. Come già ribadito nella scorsa stagione, uno dei principi fondamentali della nostra società è l’impegno nel promuovere i valori dello sport. Un ringraziamento particolare va al mister Andrea Moraglia, a Modestino Feliciello e Andrea Siffredi, quest’ultimo in qualità di preparatore dei portieri, per il loro contributo fondamentale per la squadra”.

Il presidente Barisciani ha parlato delle collaborazioni con l’amministrazione di Pompeiana e della gestione del centro polivalente del paese: “Voglio ringraziare – ha detto - il presidente, il sindaco Vincenzo Lanteri per averci dato questa opportunità. Grazie a questa partnership, l’Argentina dispone ora di un campo coperto con relativi spogliatoi. Il nostro obiettivo è rendere questa struttura un centro di aggregazione, e siamo felici di aver stipulato una convenzione con l’associazione dilettantistica ‘Integrabili’ di Sanremo, che utilizzerà la palestra per quest’anno. Continueremo a collaborare con altre associazioni rivolte al sociale, mantenendo viva la nostra disponibilità per supportare progetti benefici”.

Importanti novità per il settore giovanile “Argentina Junior”: “Vogliamo che i nostri giovani siano al centro del nostro progetto – evidenzia la società - insegnando loro i valori di divertimento, lealtà, rispetto e correttezza. Ringraziamo la parrocchia di Levá per averci permesso di utilizzare il nuovo campetto dei ‘Borghi’. Vogliamo incoraggiare la partecipazione di bambini e bambine, e se avremo abbastanza adesioni, cercheremo di avviare anche una squadra femminile”.

Su questo aspetto ha aggiunto il consigliere del cda Claudio Mandica: “Al fine di agevolare il progetto Junior, abbiamo deciso di dare un segnale forte alle famiglie con un Isee sotto i 15 mila euro che non dovranno pagare alcuna quota ricevendo il kit sportivo gratuito”.

Conclude il presidente: !Attendiamo fiduciosi il bando di concessione per il campo ‘Sclavi’. Siamo pronti ad aiutare il Comune di Taggia, sia a livello economico che pratico, nel caso ce ne fosse bisogno per riportare l’intera struttura ad una situazione ottimale”.