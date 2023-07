Bordighera: respinto il ricorso della lista Bassi per le elezioni, ecco le motivazioni pubblicate dal Tar

Sono state pubblicate dal Tar della Liguria le motivazioni relative al respingimento del ricorso presentato dalla lista legata al candidato a sindaco di Bordighera, alle elezioni del maggio scorso, Massimiliano Bassi che aveva lamentato errori nello spoglio, impugnando la proclamazione degli eletti e i verbali relativi alle operazioni elettorali.

Non hanno chiesto il riconteggio dei voti per ottenere un mutamento dei soggetti eletti, ma hanno domandato unicamente l’annullamento degli atti impugnati e la conseguente ripetizione delle elezioni, in quanto ritenute alterate da gravi violazioni di legge avvenute sia durante le operazioni di voto che durante lo scrutinio.

I ricorrenti hanno lamentato, tra l’altro:

- che il padre di uno dei candidati della lista vincente avrebbe stazionato fuori dal seggio per l’intera durata delle votazioni, intrattenendosi con alcuni votanti e consegnando loro ‘sacchetti di limoni e fogli di carta’;

- che le operazioni di spoglio nella Sezione 8 sarebbero durate circa mezzora in più delle altre sezioni perché (secondo quanto riferito alcuni giorni dopo le votazioni dalla rappresentante della lista dei ricorrenti) sarebbe risultata mancante una scheda e, pertanto, “al fine di chiudere il verbale i componenti del seggio avevano optato per diminuire di un’unità il numero dei soggetti recatisi al voto (così falsificando il verbale)”;

- la moglie di un candidato eletto con la lista di maggioranza avrebbe espresso su Facebook (con un post poi cancellato) alcune valutazioni sul fatto che il marito avesse ricevuto meno voti di preferenza di quelli sperati;

- una richiesta inviata al Comune al fine del suo inoltro all’Ufficio elettorale centrale per la verifica delle operazioni sarebbe stata erroneamente inoltrata dal Comune alla seconda subcommissione che si è dichiarata incompetente.

I ricorrenti hanno lamentato varie irregolarità riguardanti la compilazione dei verbali, l’indicazione nei verbali del numero delle varie tipologie schede (quelle consegnate dalla tipografia, quelle autenticate, quelle votate e quelle rimaste non votate).

Il Tar ha ritenuto infondata l’eccezione formulata dai ricorrenti in merito alla tardività della memoria difensiva dei controinteressati. Il ricorso, infatti, è stato notificato il 23 giugno, invece dei 15 giorni previsti.

Secondo il Tar le irregolarità delle operazioni elettorali non sono dimostrate o risultano irrilevanti ai fini del presente giudizio. Il fatto che il padre di uno dei candidati della lista vincente si sia intrattenuto fuori dal seggio con alcuni votanti consegnando loro ‘sacchetti di limoni e fogli di carta’ è circostanza indimostrata e, comunque, irrilevante, atteso che da essa non è possibile desumere alcuna illegittimità delle operazioni elettorali. Il ritardo di circa mezz’ora delle operazioni di spoglio nella Sezione 8 rispetto alle altre Sezioni è irrilevante. “È inammissibile la doglianza relativa a quanto riferito dalla rappresentante della lista dei ricorrenti secondo cui, nella Sezione 8, sarebbe risultata mancante una scheda ma “al fine di chiudere il verbale i componenti del seggio avevano optato per diminuire di un’unità il numero dei soggetti recatisi al voto, così riallineando falsamente i conteggi. Tale contestazione è inammissibile perché attiene alla denuncia di un falso in atto pubblico la cui cognizione è riservata al Giudice ordinario che deve necessariamente essere adito mediante la proposizione della ‘querela di falso’ che, tuttavia, i ricorrenti non hanno presentato, qualificando i fatti suddetti come un ‘errore’ della verbalizzazione. È evidente, peraltro, che il riferito riallineamento volontario e fittizio dei dati apposti su un atto pubblico (il verbale) non costituirebbe un semplice “errore” ma un vero e proprio ‘falso’, il cui accertamento può avvenire unicamente con le indicate modalità che, però, i ricorrenti non hanno ritenuto di perseguire, con conseguente inammissibilità della doglianza. La consolidata giurisprudenza ha precisato, infatti, che la contestazione sulla veridicità del contenuto del verbale di Sezione, data la forza fidefacente di tale atto pubblico, ‘non possa essere validamente contrastata se non mediante l’esperimento della querela di falso, e che pertanto nessun rilievo probatorio può riconoscersi alle dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio’ (Cons. Stato, Ad. Plen., 20.11.2014, n. 32) ed ancor meno a semplici dichiarazioni rese dal rappresentante di lista atteso che “la dichiarazione della rappresentante di lista non è idonea a superare la fede privilegiata del verbale delle operazioni elettorali, ovverosia di un atto pubblico redatto da pubblici ufficiali ai sensi dell’art. 24, comma 3, del D.P.R. n. 570/1960, in assenza di querela di falso” (Cons. Stato, Sez. II, .4. 2023, n. 3436). Ne consegue che le dichiarazioni del rappresentante di lista ‘non meritano alcuna considerazione ai fini del decidere, né impongono al giudice procedente di attivarsi in via istruttoria, configurando esse una non consentita forma surrettizia di testimonianza, inidonea a superare la fede privilegiata che assiste i verbali delle operazioni elettorali’. Il fatto che la verbalizzazione sarebbe avvenuta a porte chiuse costituisce circostanza indimostrata”.

“Si rileva inoltre – prosegue la sentenza del Tar - come la giurisprudenza abbia precisato che “Va poi considerata irrilevante, in quanto non riguardante la validità delle operazioni elettorali, la esposta circostanza sulla mancata firma degli atti da parte del rappresentante della lista” (T.A.R. Salerno, sez I, 9.10.2018 n. 1404; T.A.R. Trento n. 209/2010). e). Il fatto che la moglie del candidato (peraltro eletto con la lista di maggioranza) abbia espresso su Facebook l’amarezza perché il marito avrebbe ricevuto meno preferenze di quelle sperate, costituisce questione irrilevante trattandosi della mera opinione di un familiare, per di più espressa dopo il compimento delle elezioni. La questione della richiesta inviata al Comune per ottenere il riconteggio dei voti ed erroneamente inoltrata dal Comune all’incompetente seconda sub-commissione, costituisce circostanza indimostrata e, comunque, priva di portata viziante della procedura perché: si tratta di un post factum rispetto alle operazioni di scrutinio. La richiesta di riesame, da quanto si legge nel ricorso e nelle difese di Comune e controinteressata (non contestate) avrebbe richiesto il riconteggio dei voti, mentre con il ricorso qui deciso è stata richiesta unicamente la riedizione delle operazioni elettorali. Pertanto le dedotte irregolarità relative alle ‘operazioni di voto’ sono inammissibili, infondate o irrilevanti. Inammissibili o infondate sono anche le plurime censure relative allo scrutinio dei voti nelle singole Sezioni elettorali che, per completezza, si esaminano partitamente”.

Infine è stata dedotta la mancata indicazione dei voti ottenuti dalle singole liste. “La censura è inammissibile in ragione della sua natura ‘esplorativa’ giacché i ricorrenti si sono limitati a rilevare la mancata verbalizzazione di un dato, senza tuttavia dimostrare quali effetti pregiudizievoli sarebbero derivati da tale eventuale omissione in ordine alla correttezza dello scrutinio. Si consideri che, nel caso di specie, il sistema elettorale utilizzato prevede che ciascun candidato Sindaco sia collegato ad una sola lista senza possibilità di voto disgiunto, talché il numero dei voti di lista coincide con il numero di voti conseguiti dal candidato Sindaco. A conferma di ciò tutti gli altri 9 verbali delle altre Sezioni - ove il dato in questione è stato riportato - risulta sempre la coincidenza tra i due dati riportati (il primo inserito a pagina 42 di ciascun verbale e l’altro alle pagine 44 e 45)”.

“Per le Sezioni 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 si lamenta che il numero delle schede nulle indicato nel paragrafo 25 del verbale non viene riportato nei successivi paragrafi 26/A e 26/B. La doglianza è inammissibile perché, come precisato dalla costante giurisprudenza, tale ipotetica irregolarità è irrilevante se i ricorrenti – come nel caso di specie – non dimostrino l’incidenza concreta di tale irregolarità sull’andamento delle operazioni elettorali e sull’attribuzione dei voti. (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II-bis, 6 ottobre 2022, n. 12703; Cons. Stato, Sez. II, 11 maggio 2022, n. 3722). In ogni caso la verbalizzazione di tali Sezioni appare regolare. Infatti il paragrafo 25 del verbale riguarda le schede nulle, mentre il paragrafo 26 riguarda la diversa categoria dei voti nulli. Pertanto, ferma restando la natura non sostanziale dell’eventuale irregolarità, nel caso di specie, la compilazione del verbale appare corretta. Per le Sezioni 2, 3, 4, 7 e 9 è stata lamentata l’omessa o errata indicazione delle varie tipologie schede (non autenticate, autenticate, votate e avanzate). Anche in questo caso la denunciata errata verbalizzazione ha natura formale perché i ricorrenti non hanno dimostrato la concreta incidenza degli errori materiali sulle operazioni elettorali. Invero, dall’esame dei verbali, è possibile ricostruire il numero esatto di tali schede”.