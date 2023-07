CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, sabato 29 luglio 2023

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Tabarin del cinema Centrale di Sanremo

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- BARBIE – ore 17.00 - 21.30 – di Greta Gerwig - con Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera – Avventura/Azione/Commedia - "Barbie Stereotipo vive a Barbieland, dove ogni cosa è color confetto (prevalentemente rosa) e ogni giorno è il più bello di tutti. Improvvisamente viene assalita da pensieri di morte, e i suoi piedini perennemente sulle punte sono diventati piedi piatti. L'unica a poterla consigliare sul da farsi è Barbie Stramba, quella su cui qualche bambina annoiata si è accanita, e che vive in parziale isolamento dando buoni consigli alle Barbie perfette (visto che a nessuna interessa il suo 'cattivo esempio'). Barbie Stramba spedisce Barbie Stereotipo nel mondo degli umani, alla ricerca della bambina che, con i suoi pensieri tristi, sta rischiando di gettarla in una crisi esistenziale. Se riuscirà a trovare ‘la bambina che gioca con lei e interferisce con la sua bambolità’, recupererà i piedini a punta e la testa sgombra di complicazioni tristi e melense. Al suo fianco, come un clandestino, spunta Ken, da sempre innamorato di lei: un compagno che Barbie dà per scontato e dunque tratta come uno zerbino. Riusciranno Barbie e Ken a ritornare vittoriosi dal mondo degli umani?...”

Voto della critica: **

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

Tripla Programmazione

- ELEMENTAL – ore 15.50 – di Peter Sohn - con le voci di Valentina Romani, Stefano De Martino - Animazione - "Ember Lumen, adolescente di temperamento, è cresciuta a Elemental City, città multietnica dove gli abitanti sono fatti di fuoco e di acqua, di terra e di aria. La città, a maggioranza acquatici, è insofferente ai migranti, soprattutto quelli ardenti come Ember, che non perdono occasione per umiliare e 'raffreddare'. Completamente dedicata al suo vecchio padre a un passo dalla pensione, ha deciso di dargli il cambio nell'attività di famiglia, un negozio di prodotti 'etnici' frequentato da clienti esigenti che non mancano di indispettirla. Durante una crisi di collera, l'ennesima, che fa tremare muri e condotti, un'onda anomala recapita al suo indirizzo Wade Ripple, water gay timido e sentimentale, pieno di buoni propositi e lacrime che versa copiosamente alla prima emozione. Incompatibili per le leggi di Elemental, i due elementi antagonisti stabiliranno una connessione che volgerà presto in amore...”

Voto della critica: ***

- INDIANA JONES E IL QUADRANTE DEL DESTINO – ore 21.15 – di James Mangold – con Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Toby Jones, Boyd Holbrook – Avventura/Azione - "Indiana Jones ha appeso il cappello e da qualche anno insegna archeologia all'università di New York. In attesa di un divorzio, che pesa come il lutto del figlio, il professor Jones si trascina al lavoro e dentro una vita ordinaria 'scossa' soltanto dagli schiamazzi dei vicini. Alla vigilia della conquista della Luna, riceve la visita di Helena Shaw, figlia di un vecchio amico 'ucciso' dalla sua ossessione: la macchina di Anticitera, congegno meccanico concepito da Archimede per trovare buchi temporali. La metà del quadrante riposa da anni negli archivi di Indiana Jones, dopo averlo sottratto ai nazisti sconfitti nel 1944. Tornata dal suo passato, Helena vorrebbe recuperare il curioso reperto per venderlo a un'asta in Marocco. A pedinarla, bramando lo stesso bene, è Jürgen Voller, ex nazista che ha partecipato al progetto Apollo 11 sotto falso nome. (Ab)battuto anni prima da Indiana Jones su un treno in corsa, vuole rintracciare le due parti del quadrante e viaggiare nel tempo cambiando il corso della Storia. Una sparatoria in piena 'parata lunare' avvia la ricerca del prezioso oggetto. Tra Marocco e Sicilia, nazisti e antichi romani, l'avventura è servita...”

Voto della critica: ****

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- NOI ANNI LUCE – ore 17.15 – 19.15 – di Tiziano Russo - con Carolina Sala, Rocco Fasano, Caterina Guzzanti, Fabio Troiano - Drammatico - "Elsa ha 17 anni, è capitana della squadra di canottaggio, ha una madre affettuosa e iperprotettiva, ed è bellissima. Un giorno la fine di tutto: Elsa ha la leucemia e le serve un trapianto di midollo. La madre non è idonea, l'attesa di un donatore potrebbe essere lunghissima e una sola persona potrebbe sbloccare la situazione: il papà di Elsa, che la ragazza non ha mai conosciuto e che non ha mai riconosciuto la figlia. Dopo aver rintracciato l'uomo, all'insaputa della madre Elsa si mette in viaggio con Edo, un ragazzo conosciuto in ospedale che dice di essere guarito dal suo stesso male ed è pronto ad aiutare la sua nuova amica...”

Voto della critica: **

- RHEINGOLD – ore 21.15 – di Fatih Akin - con Emilio Sakraya, Kardo Razzazi, Mona Pirzad, Arman Kashani, Hüsein Top - Drammatico - "Il primo ricordo di Giwar Hajabi è quello di una prigione. Rinchiuso coi genitori, militanti per la libertà curda nell'Iran di Khomeyni, in cella ci tornerà più volte e a ogni età, come una tappa ineluttabile e in una scalata 'criminale' che lo vede spacciatore adolescente, imprenditore, rapinatore e finalmente rapper. Perché tra una dose di cocaina e un pugno sferrato, Giwar coltiva il sogno di fare la sua musica. Il padre, celebre compositore curdo, gli ha insegnato a suonare il pianoforte, la madre, combattente resiliente, gli ha pagato per anni le lezioni private. Cresciuto a Bonn, dopo la prigione a Bagdad e l'asilo politico a Parigi, Giwar sogna l'oro del Reno e trova la redenzione nelle rime musicali...”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- LA MALEDIZIONE DELLA QUEEN MARY (vm 14) – ore 17.00 – di Gary Shore - con Alice Eve, Nell Hudson, Joel Fry, William Shockley, Angus Wright – Horror/Drammatico - "Nel 1938 il transatlantico Queen Mary diventa una nave maledetta quando un uomo uccide in maniera violenta tutta la sua famiglia. Anni dopo, la famiglia Calder si trova a bordo della Queen Mary insieme al figlio Lukas. Esplorando la nave, il bambino si imbatte nei terrificanti spettri di quel passato di sangue, fino ad esserne completamente posseduto...”

Voto della critica: **

- MISSION IMPOSSIBLE DEAD RECKONING PARTE 1 – ore 21.00 – di Christopher McQuarrie - con Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson - Azione - "Un sottomarino sovietico viene affondato da un proprio torpedo: lanciato contro una minaccia fantasma, gli viene poi ritorto contro dall'intelligenza artificiale infiltrata a bordo del sistema. È solo una delle azioni di quella che viene definita ‘entità’, una IA divenuta senziente su cui tutti vogliono mettere le mani, ma a sua volta decisamente capace di difendersi e di contrattaccare. Il montare della crisi coinvolge così l'IMF ed Ethan Hunt, che inizia la sua nuova impossibile missione, sempre al fianco dei fidati Benji e Luther, andando a salvare l'amica Ilsa Faust. Presto Ethan si imbatterà nella ladra Grace, ritroverà la Vedova Bianca, e dovrà vedersela con gli agenti al servizio dell'Entità, ossia la letale Paris e un vecchio nemico di nome Gabriel...”

Voto della critica: ****

Doppia Programmazione

- IL CASTELLO NEL CIELO – ore 17.30 – di Hayao Miyazaki - Animazione - "Per sfuggire ai pirati dell'aria la giovane Sheeta cade da un aereo, ma si salva levitando nell'aria e atterrando dolcemente tra le braccia di Pazu, un giovane minatore che decide di prendersi cura di lei. Mentre si susseguono i tentativi di catturare Sheeta e la misteriosa pietra che la ragazza porta al collo, cresce la consapevolezza che Sheeta nasconda dei segreti che vanno ben oltre quel che l'apparenza sembri indicare, legati a una misteriosa città nel cielo, Laputa, di cui si favoleggia l'esistenza...”

Voto della critica: ***

- HAI MAI AVUTO PAURA? – ore 21.30 – di Ambra Principato - con Justin Korovkin, Lorenzo Ferrante (II), Elisa Pierdominici, Mirko Frezza – Drammatico/Fantasy - "1813, in un piccolo borgo rurale italiano. Giacomo, Pilla e Orazio sono i tre figli dei conti Gustavo e Adelaide, proprietari terrieri e punto di riferimento della comunità agricola locale: lui illuminista convinto, lei beghina religiosa. Nelle campagne circostanti gli animali vengono uccisi da una creatura misteriosa che i contadini hanno soprannominato la Bestia: ma lo zingaro Scajaccia sostiene che le uccisioni non siano opera del lupo grigio avvistato nella zona. Orazio, che ha paura del buio ma è incuriosito da tutto ciò che è misterioso, si aggira per la villa padronale, attento ai rumori che provengono dai piani superiori, a certe presenze notturne e ad un quadro terrificante che appare e scompare. Giacomo invece, è fragile e chino sui libri, ed è di lui che il piccolo Orazio comincerà a sospettare, mentre la piccola Pilla sembra l'unica componente della famiglia a non essere attratta dalla voglia di scoprire ed essere scoperti...”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Chiuso

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- MISSION IMPOSSIBLE DEAD RECKONING PARTE 1 – ore 21.00 – di Christopher McQuarrie - con Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson - Azione - "Un sottomarino sovietico viene affondato da un proprio torpedo: lanciato contro una minaccia fantasma, gli viene poi ritorto contro dall'intelligenza artificiale infiltrata a bordo del sistema. È solo una delle azioni di quella che viene definita ‘entità’, una IA divenuta senziente su cui tutti vogliono mettere le mani, ma a sua volta decisamente capace di difendersi e di contrattaccare. Il montare della crisi coinvolge così l'IMF ed Ethan Hunt, che inizia la sua nuova impossibile missione, sempre al fianco dei fidati Benji e Luther, andando a salvare l'amica Ilsa Faust. Presto Ethan si imbatterà nella ladra Grace, ritroverà la Vedova Bianca, e dovrà vedersela con gli agenti al servizio dell'Entità, ossia la letale Paris e un vecchio nemico di nome Gabriel...”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo (0183 406863)

- ELEMENTAL – ore 21.30 – di Peter Sohn - con le voci di Valentina Romani, Stefano De Martino - Animazione - "Ember Lumen, adolescente di temperamento, è cresciuta a Elemental City, città multietnica dove gli abitanti sono fatti di fuoco e di acqua, di terra e di aria. La città, a maggioranza acquatici, è insofferente ai migranti, soprattutto quelli ardenti come Ember, che non perdono occasione per umiliare e 'raffreddare'. Completamente dedicata al suo vecchio padre a un passo dalla pensione, ha deciso di dargli il cambio nell'attività di famiglia, un negozio di prodotti 'etnici' frequentato da clienti esigenti che non mancano di indispettirla. Durante una crisi di collera, l'ennesima, che fa tremare muri e condotti, un'onda anomala recapita al suo indirizzo Wade Ripple, water gay timido e sentimentale, pieno di buoni propositi e lacrime che versa copiosamente alla prima emozione. Incompatibili per le leggi di Elemental, i due elementi antagonisti stabiliranno una connessione che volgerà presto in amore...”

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- MISSION IMPOSSIBLE DEAD RECKONING PARTE 1 – ore 21.00 – di Christopher McQuarrie - con Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson - Azione - "Un sottomarino sovietico viene affondato da un proprio torpedo: lanciato contro una minaccia fantasma, gli viene poi ritorto contro dall'intelligenza artificiale infiltrata a bordo del sistema. È solo una delle azioni di quella che viene definita ‘entità’, una IA divenuta senziente su cui tutti vogliono mettere le mani, ma a sua volta decisamente capace di difendersi e di contrattaccare. Il montare della crisi coinvolge così l'IMF ed Ethan Hunt, che inizia la sua nuova impossibile missione, sempre al fianco dei fidati Benji e Luther, andando a salvare l'amica Ilsa Faust. Presto Ethan si imbatterà nella ladra Grace, ritroverà la Vedova Bianca, e dovrà vedersela con gli agenti al servizio dell'Entità, ossia la letale Paris e un vecchio nemico di nome Gabriel...”

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it